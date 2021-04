Con l’arrivo delle belle giornate, il sole e il caldo finalmente possiamo riaprire e gustarci i nostri spazi aperti. Vale a dire balconi e giardini. Tutto l’inverno e il freddo di quei mesi non ci ha permesso di goderci i nostri spazi aperti. Avere un balcone e un giardino ci permette anche di prendere un po’ di sole e abbronzarci prima di andare al mare.

Se non l’abbiamo ancora fatto sono proprio questi i giorni in cui dobbiamo liberare i balconi da tutto ciò che abbiamo lasciato durante l’inverno.

Possiamo anche cominciare ad arredarli come si deve posizionando tavolini, sedie e poltrone.

In più in questo articolo possiamo anche scoprire come lucidare le sedie dei giardini e dei balconi.

Finalmente sono tornati i mesi in cui possiamo concederci qualche cena o pranzo fuori in terrazza e magari invitare anche qualcuno.

Avere gli spazi esterni e non sfruttarli al meglio è sicuramente un grande spreco.

Come sfruttare sempre gli spazi aperti

È pur vero però che se il freddo e la pioggia non ci hanno permesso di sfruttarli prima, ora interviene un problema diverso.

Stiamo parlando dei piccioni e di tutti gli altri uccelli che usano i nostri balconi per ripararsi e riposarsi.

I piccioni poggiandosi sulle ringhiere, sui tavoli, sulle sedie e sui condizionatori esterni spesso sporcano il nostro balcone. Non sapendo come fare tendiamo a non utilizzarli o non sfruttarli al meglio. Sono molti i modi in realtà per risolvere questo problema. Abbiamo sentito parlare spesso del peperoncino sia in polvere che a pezzi, della carta stagnola, dei CD, degli spuntoni.

Non tutti però conoscono il metodo geniale a cui nessuno aveva mai pensato per allontanare per sempre i piccioni dai nostri balconi e gustarci il bel tempo.

Il metodo geniale a cui nessuno aveva mai pensato per allontanare per sempre i piccioni dai nostri balconi e gustarci il bel tempo

Stiamo parlando dello specchio, che inoltre possiamo scoprire con questo articolo come trattarlo per averlo sempre pulito e splendente.

Se abbiamo la possibilità di posizionare uno specchio in balcone o in giardino facciamolo. Possiamo utilizzare uno specchio anche vecchio o che non sappiamo dove mettere in casa.

Lo specchio, infatti, con i raggi del sole crea un riflesso fastidiosissimo per i piccioni e gli altri uccelli.

È sicuramente importante posizionarlo in modo tale che il sole sia che batta la mattina o il pomeriggio crei questo riflesso a contatto con lo specchio.

Con questo semplice trucchetto i nostri spazi aperti saranno protetti e potremo goderceli come abbiamo sempre desiderato.