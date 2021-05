L’erbetta è da sempre un elemento importante per abbellire l’esterno dell’abitazione. Spesso però capita che nonostante la semina e la risemina del prato questo fatichi a crescere. I semi non germinano e l’erbetta semplicemente non nasce. Come mai accade? Una delle cause può essere rappresentata dalla formica. Infatti, questi rimedi eccezionali allontanano finalmente le formiche che sono le principali responsabili di questo problema che interessa il giardino. Si tratta di rimedi abbastanza innocui che permettono di allontanare le formiche senza far loro del male.

Perché le formiche rubano i semi del prato

Questi minuscoli insetti forzuti trasportano spesso i semi da una parte all’altra o li rubano furtivamente per portarli nelle loro tane. Questo impedisce la germinazione e quindi la nascita della nuova erbetta o di quella riseminata per infoltire il prato. Diventa allora importante agire non solo per evitare questo problema ma anche per prevenirlo. Questi rimedi eccezionali allontanano finalmente le formiche che sono le principali responsabili di questo problema che interessa il giardino di molte persone.

Come rimediare al problema

I rimedi fortunatamente esistono e consigliamo di sperimentarli tutti. In primo luogo è possibile mescolare della polvere anti-formiche direttamente nella sementa prima della normale semina. Questa è una sorta di disabituante olfattivo venduto sotto forma di polvere. L’intenso odore sembra poter allontanare le formiche del prato.

Chi non volesse mescolare il disabituante ai semi può anche delimitare l’area spargendo la polvere lungo i bordi del giardino. Suggeriamo di ripetere periodicamente l’operazione perché dopo qualche irrigazione del prato l’effetto olfattivo potrebbe diventare meno intenso.

Altre soluzioni valide

Un’altra idea è quella di lasciare volutamente piccoli mucchi di semi poco lontani dal prato. Questo serve a dare già in anticipo alle formiche ciò che cercano senza però impedire la crescita del prato. In questo giocherà un ruolo fondamentale la scelta del punto in cui distribuire i mucchi di semi.

È fondamentale anche rullare accuratamente il terreno dopo aver sparso del terriccio per prato. Chi semina il prato tende a coprire poco i semi. Questo perché l’eccessivo calore dato dal riscaldamento del terreno rende più difficile la germinazione.

Lasciare però i semi totalmente in superficie li rende più esposti alle formiche. Meglio quindi coprirli con un leggero strato di terreno per prato.

Approfondimento

