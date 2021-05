Le famiglie in difficoltà sono tra le protagoniste anche questa volta del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2021. Infatti, il decreto Sostegni bis ha rifinanziato l’ammontare stanziato per i buoni spesa e per ulteriori misure per le famiglie in difficoltà. In particolare sono in arrivo 500 milioni di euro per bonus spesa, bollette e affitto per le famiglie in difficoltà. La Redazione di ProiezionidiBorsa, pertanto, attenta alle esigenze e ai diritti dei Lettori, quest’oggi, illustra in cosa consista questa misura per il sostegno delle famiglie. Ecco il bonus che aiuta le famiglie a pagare la spesa quotidiana, le bollette e l’affitto mensile.

Grazie ai bonus spesa, le famiglie in difficoltà potranno acquistare alimenti, beni e farmaci di prima necessità. Questa misura è stata introdotta inizialmente dal decreto Ristori, per fronteggiare le difficoltà economiche in cui si sono trovate tantissime famiglie per l’emergenza epidemiologica. Ed oggi viene confermata dal decreto Sostegni bis, insieme ad ulteriori misure per sostenere le famiglie nel pagamento di bollette e affitto.

Ecco il bonus che aiuta le famiglie a pagare la spesa quotidiana, le bollette e l’affitto mensile

Pertanto, con il decreto bis vengono stanziati 500 milioni per bonus spesa, bollette e affitto che integreranno il Fondo istituito per i Comuni. Sarà poi ciascun Comune che li destinerà alle famiglie in difficoltà. La quota spettante ad ogni Comune si calcolerà sulla base del numero degli abitanti e dell’indice di povertà. Ogni sindaco, poi, in collaborazione con i propri uffici, stabilirà le modalità e le procedure necessarie per fare la richiesta. I Comuni, inoltre, oltre ai bonus per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità, disporranno di risorse per sostenere ulteriori spese. In particolare spese di affitto e bollette. Proprio per questo, sono stati stanziati ulteriori 500 milioni per il 2021 da ripartire tra i Comuni che si occuperanno poi di distribuirli alle famiglie in difficoltà economica. Spetterà, però, ad ogni Comune stabilire criteri e requisiti per usufruire dei bonus spesa, affitto e bollette.

