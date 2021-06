La Liguria è una delle regioni più suggestive della penisola italiana. Bagnata dal mare a sud e circondata dalle alpi a nord, essa racchiude le due anime del nostro Paese: mare e montagna.

Oltre alle mete più conosciute ed amate della regione, esiste un piccolo angolo di paradiso non molto conosciuto: l’Abbazia di San Fruttuoso.

Un piccolo angolo di paradiso nel cuore della Liguria a due passi da Portofino che in pochi conoscono da riscoprire quest’estate

L’Abbazia di San Fruttuoso è un monastero benedettino che risale all’ VIII secolo, situato su di una piccola e magnifica spiaggetta circondata dai boschi.

Infatti, questo monastero sorge in una piccola insenatura del promontorio di Portofino, inaccessibile via terra e fornita di una fonte di acqua dolce. Queste caratteristiche resero questo posto il luogo ideale dove costruire un monastero isolato dal mondo. Fu poi ricostruita nel X secolo, e solo nel 1983 fu donata al FAI.

Questo monastero è circondato da un panorama strepitoso, con il mare cristallino ed i boschi che lo circondano. Inoltre, a circa 15 metri di profondità, sul fondale della baia di San Fruttuoso si potrà ammirare Il Cristo degli Abissi.

Si tratta di una statua di bronzo che si può intravedere attraverso l’acqua limpida della baia, oppure da vicino immergendosi nelle acque della baia. La curiosa posizione della statua fu voluta dal creatore dell’opera, in ricordo di un sub che proprio nella baia perse la vita.

Come raggiungere San Fruttuoso

Questo piccolo angolo di paradiso nel cuore della Liguria a due passi da Portofino meta che in pochi conoscono da riscoprire quest’estate. Eppure, l’isolamento suggestivo e voluto di questa Abbazia la rende sì interessante, ma anche difficile da raggiungere.

Infatti, non ci si può arrivare in macchina, ma il modo più semplice ed anche divertente per raggiungere la baia è con il battello. Partendo da Camogli, Portofino o Santa Margherita, sarà possibile raggiungere l’Abbazia e nel mentre godersi la vista di queste coste rocciose. Un consiglio? Prendere il battello da Santa Margherita, così da passare per Portofino per fare una cappata anche nel suggestivo borgo ligure.

In alternativa, gli amanti della natura e del trekking possono raggiungere a piedi San Fruttuoso, ma attenzione a non sottovalutare la difficoltà del percorso.

Ecco quindi, un piccolo angolo di paradiso da vedere almeno una volta nella vita.