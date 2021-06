Di solito quando pensiamo alla nostra giornata tipo da trascorrere in spiaggia, molti di noi non vanno di certo a pensare allo sport.

L’unico pensiero è quello di rilassarci prendendo il sole, sorseggiando un buon cocktail oppure sfuggire dalla calura estiva con un bel tuffo in acqua.

A nessuno verrebbe di pensare ai più divertenti e funzionali sport da spiaggia che ci faranno alzare dal lettino per ottenere un corpo tonico ed allenato.

Anche se per molti questo può sembrare un divertimento pazzesco, per altri invece rappresenta una noia infinita. Come è possibile trascorrere intere ore distesi al sole come delle lucertole a non far nulla?

Esistono in realtà tantissime attività da poter fare in spiaggia per trascorrere il tempo in allegria, spensieratezza e soprattutto divertendoci con i nostri amici. Inoltre fare un po’ di attività fisica non ha mai fatto male a nessuno.

Quindi andiamo a vedere quali sport potere fare in spiaggia per divertirci e bruciare calorie.

I più divertenti e funzionali sport da spiaggia che ci faranno alzare dal lettino per ottenere un corpo tonico ed allenato

Iniziamo a parlare di canoa o kayak. Se non vogliamo immergerci completamente in acqua oppure vogliamo andare in esplorazione della costa questo è lo sport che fa per noi. Sostanzialmente non esiste una grossa differenza tra le due imbarcazioni in quanto entrambe per muoversi hanno bisogno di energia esercitata attraverso la pagaia. Questo esercizio va a lavorare gli addominali alti e bassi, bicipiti, tricipiti e spalle.

Il beach volley è uno sport molto praticato in spiaggia e quindi molto conosciuto per la sua natura divertente. Questa attività benché pensiamo sia semplice in realtà scolpisce cosce, glutei e polpacci ed inoltre va a lavorare le spalle.

Sconosciuto a molti è invece il fit walk ovvero la passeggiata tonificante in spiaggia. Questo tipo di allenamento è ottimo per bruciare tantissime calorie dato che l’attrito con la sabbia produce un maggiore dispiego di energie. L’unica cosa che bisogna fare è camminare a passo veloce sulla sabbia oppure sulla battigia e se vogliamo tonificare allo stesso tempo è consigliabile camminare in mare.