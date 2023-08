Come coprire le braccia per essere eleganti a cerimonie e matrimoni a qualsiasi età

Come coprire le braccia per essere eleganti-Foto da pexels.com

Alcune occasioni, più di altre, richiedono un abbigliamento più curato. Oltre a maggior eleganza, ad esempio, potrebbe essere richiesto di coprire braccia e spalle. Un esempio tra tutti le cerimonie religiose, dai matrimoni ai battesimi.

Momenti in cui è necessaria qualche accortezza in più per non apparire fuori luogo. Le spalle coperte sono quasi un obbligo quando si partecipa a battesimi ma anche a matrimoni religiosi. Un modo per approcciarsi in maniera educata ed elegante a queste cerimonie che si svolgono in chiesa. Spesso, tuttavia, potrebbero sorgere problemi perché la maggior parte dei vestiti estivi da donna è senza maniche. Per ovviare al problema si potranno utilizzare stole e accessori eleganti ideali per coprire le spalle.

Ma quale stola?

La stola è un elegante accessorio che in molte hanno già nel guardaroba. Sul mercato possiamo trovarne di diversi colori, forme e dimensioni. Dalle più casual alle più eleganti, non ci resta che scegliere. Anche i materiali sanno fare la differenza, dal lino alla seta, passando per il cotone.

Li potremo indossare a matrimoni, battesimi e cerimonie in generale. Stampe, fantasie e colori che lasciano il segno. Chi ama le fantasie avrà davvero l’imbarazzo della scelta, perché ci sono innumerevoli modi per indossare la stola senza sfigurare, sarà sufficiente imparare a sperimentare.

Come coprire le braccia per essere eleganti a cerimonie ed anche ricevimenti

Il modo più semplice per indossare la stola è quello di sistemarla sulle spalle fermandola, poi, con una spilla. Ottima sarebbe una spilla gioiello ma non tutti, ovviamente, ne possiedono. Per ovviare, allora, si potrebbe optare per una spilla bella o in design anche senza pietre o materiali preziosi. Ancora, in alternativa, si potrebbero lasciare cadere i lembi della stola tra l’ascella e il braccio.

Con gli abiti a tinta unita si potrà dare sfogo alla fantasia indossando stole coloratissime o in fantasia. Con gli abiti in fantasia, invece, si consiglia di optare per una stola che riprenda il colore meno frequente nella fantasia. Ottima anche la stola con stampa che richiama la tinta dell’abito.

Cosa comprare

La maggior parte delle stole di lusso è firmata dalla casa di moda Hermès. Ovviamente i prezzi sono proibitivi, alcune superano tranquillamente il migliaio di euro.

Per spendere meno ottime quelle di Zara a meno di 20 euro. Tra le stole in seta proposte da Gucci ce ne sono alcune al di sotto dei 500 euro. Ecco come coprire le braccia per essere eleganti a cerimonie religiose, ma non solo.