È arrivato il via libera. Gli italiani possono finalmente riprendere a viaggiare. Il governo ha rilasciato un elenco di paesi verso cui siamo autorizzati a spostarci. Tra questi, sono presenti la maggior parte degli stati dell’area Schengen. Però, invece di scegliere sempre le stesse destinazioni ce ne sono alcune alternative che meritano la nostra attenzione. Questi paesi accolgono turisti senza l’obbligo di quarantena e sono dei gioielli nascosti tutti da scoprire a prezzi bassissimi.

Un paradiso oltre l’Adriatico

Al di là dello stretto braccio di mare che ci divide dal resto del continente europeo troviamo un paese che i turisti hanno recentemente scoperto. Si tratta della Croazia, con una costa che si allunga per chilometri circondata da decine di isole. Il mare è cristallino e le spiagge sono pulite, può quindi essere una meta perfetta per una vacanza diversa in completo relax. La Croazia però, offre attrazioni per ogni tipo di turista. Possiamo passeggiare fra gli affascinanti villaggi dei pescatori o le esotiche cittadine di mare come Dubrovnik. Qui però troviamo anche ben 8 parchi nazionali per passeggiate nella natura. Il più visitato in assoluto è Plitvice, un luogo che vale la pena vedere almeno una volta nella vita, caratterizzato da laghi cristallini che si gettano l’uno nell’altro con allegre cascate.

Città d’arte incastonate fra montagne selvagge e spiagge meravigliose

Rimaniamo fra i Balcani e consideriamo un paese che viene comunemente snobbato dalla maggior parte dei viaggiatori. Questo paese è la Bulgaria. Le sue città sono ricche di storia, soprattutto legata alla Russia. Le troviamo testimonianza in monumenti di stampo comunista e nella caratteristica architettura delle chiese. Il luogo migliore per ammirarle è certamente la capitale, Sofia. Nonostante questo, possiamo sempre rilassarci sulle spiagge del Mar Nero perché la maggior parte sono davvero poco affollate, come quelle di Varna e Burgas. Non mancano certo le attrazioni anche per gli amanti della montagna. Il Massiccio del Pirin vanta più di 100 vette di oltre 2000 m.

La perla dei Balcani

Non lontano dalla Bulgaria, troviamo l’Albania. Questa meta è ormai nella lista delle favorite di molti italiani, anche se per la maggior parte e rimane ancora sconosciuta. Probabilmente hanno contribuito i prezzi molto bassi accompagnati da un’incredibile ricchezza di meraviglie naturalistiche e culturali. Possiamo certamente partire dalla città in cui probabilmente atterreremo, Tirana, nonché la capitale del paese. Qui possiamo godere di un’architettura davvero particolare, come anche a Berat, che col suo castello si affaccia sul fiume Osum. L’Albania e anche un paese ricco di borghi caratteristici ideali per qualche passeggiata rilassante alla scoperta della cucina locale. Non mancano però anche le spiagge dalle acque tranquille che scintillanti come quelle dei laghi incastonati fra le Alpi albanesi.

Sono dunque questi i paesi accolgono turisti senza l’obbligo di quarantena e sono dei gioielli nascosti tutti da scoprire a prezzi bassissimi.