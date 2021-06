Fioccano le misure regionali per sostenere la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria. Ora vedremo come una Regione rimborsa il bollo auto ma solo ad una particolare platea di persone. Si tratta della Regione Lombardia che ha deciso di rimborsare la somma pagata per il bollo auto 2020 solo per gli agenti di commercio.

Quest’ultimi, infatti, a causa della crisi Covid 19, hanno registrato una forte contrazione degli introiti. Perciò questa fetta di lavoratori ha la possibilità di ottenere quanto pagato lo scorso anno grazie all’aiuto regionale.

L’aiuto regionale

La Regione Lombardia ha stanziato 7,5 milioni di euro. A questa misura possono accedere circa 36.600 agenti e rappresentanti di commercio.

Gli intermediari del commercio, in realtà, durante il 2020 hanno lavorato poco e male. Di conseguenza la Regione ha voluto aiutarli con un contributo a fondo perduto di pari valore del bollo auto pagato. Dunque scopriamo nel merito chi può ottenere l’aiuto della Regione Lombardia.

Chi può ottenere il rimborso

I soggetti interessati sono intermediari del commercio, gli intermediari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di altri autoveicoli, tipo motocicli e ciclomotori. Quindi microimprese iscritte e attive al Registro delle imprese e gli intermediari del commercio potranno accedere al sostegno.

Copre l’intero importo del bollo auto 2020

Questa forma di sostegno, logicamente è al 100% legata all’importo versato per il bollo auto nel 2020. Ognuno di noi sa bene che il bollo auto è la tassa di possesso di un veicolo e ogni anno viene pagata alle Regioni. Solitamente il bollo auto scade il mese successivo a quello di immatricolazione del mezzo. In Lombardia non è così: infatti il bollo auto si paga in determinate date prestabilite che ora vedremo.

Le scadenze in Regione Lombardia

Quando il bollo auto scade a dicembre il pagamento deve avvenire entro gennaio 2021. Invece quando la scadenza è per aprile si paga entro il mese successivo. Infine con tassa di possesso dell’auto in scadenza ad agosto entro i successivi 30 giorni bisogna onorare il pagamento. Con questo articolo abbiamo visto come una Regione rimborsa il bollo auto ma solo ad una particolare platea di persone.