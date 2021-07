Salvaguardare le nostre piante dalla minaccia di parassiti come afidi e acari non è un lavoro semplice. La situazione si complica nel momento in cui non vogliamo usare prodotti chimici, che possono essere pericolosi per le piante, per noi e per i nostri animali. Eppure esistono dei rimedi naturali che sono un vero toccasana contro ogni tipo di infestazione.

Uno di questi è quello di usare i crisantemi. Proprio così: questi fiori sono gli eroi del giardino perché proteggono le piante da acari e afidi. Spesso associati a momenti e luoghi di tristezza (i cimiteri), i crisantemi saranno la nostra gioia se usati contro i parassiti. Dai loro petali essiccati possiamo ricavare uno dei migliori pesticidi naturali che ci sia, economico e facile da preparare. Questo effetto è dovuto a una sostanza chiamata piretro, un’insetticida naturale che ha la capacità di paralizzare insetti e parassiti e di reprimere la loro minaccia.

Per preparare il nostro pesticida naturale a base di crisantemi servono pochissimi ingredienti e ancor meno tempo. Per prima cosa dobbiamo mettere ad essiccare dei crisantemi. Ce ne serviranno circa 100 grammi, equivalenti a una mezza tazza. Uniamo i crisantemi essiccati a un litro d’acqua. Dopodiché facciamo bollire la soluzione per mezz’ora: in questo modo il piretro si espanderà dai petali all’acqua. Facciamo filtrare la soluzione attraverso uno scolapasta per separarla dai petali, dunque versiamola in un contenitore dotato di beccuccio spray.

Spruzziamo il pesticida ai crisantemi sulle piante due volte al giorno, la mattina presto o la sera dopo il tramonto. Sono da evitare le ore più calde, visto che il sole farebbe evaporare subito l’antiparassitario. Possiamo usare questo pesticida per due mesi, dopo dobbiamo prepararlo di nuovo perché avrà perso la sua efficacia.

