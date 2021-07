Tutti conosciamo la pianta dell’aloe vera e le sue proprietà. Con le foglie di questa pianta, infatti, si può realizzare un gel dalle innumerevoli proprietà. Ottimo contro le scottature, lenitivo e idratante, il gel all’aloe vera è un validissimo aiuto naturale nella vita di tutti i giorni. Proprio grazie alle sue proprietà è molto comune avere una pianta di aloe vera in casa, pronta all’utilizzo per qualsiasi evenienza. Non molti sanno, però che la pianta di aloe vera fa crescere dei fiori bellissimi che sono una perfetta decorazione per il nostro giardino.

Come far fiorire l’aloe vera per avere degli splendidi fiori in giardino

I fiori dell’aloe vera sono dei fiori molto belli e vistosi di colore rosso o giallastro. Se non abbiamo mai visto i fiori sulla nostra pianta di aloe vera non dobbiamo allarmarci. Una pianta di aloe vera fiorisce solo a partire dal quarto anno di età. La fioritura avviene solitamente tra la primavera e l’autunno e i fiori compaiono sopra lo stelo, rendendo la pianta ancora più alta e sinuosa.

Ma vediamo come far fiorire l’aloe vera per avere degli splendidi fiori in giardino. Questa pianta fiorisce solo quando le condizioni sono favorevoli. Se la pianta si trova in una zona d’ombra o di umidità potrebbe essere una causa della sua mancata fioritura. Anche la coltivazione in vaso e in ambienti chiusi può far sì che l’aloe vera non cresca correttamente.

Le piante di aloe che crescono meglio sono quello maggiormente esposte al sole. Dunque, è necessario lasciare la pianta esposta al sole per il maggior tempo possibile. La temperatura non deve essere mai inferiore ai 21 gradi di giorno e 15 per la notte. Un’altra accortezza da avere nella coltivazione dell’aloe vera è il trapianto della pianta. L’ideale sarebbe trapiantarla in primavera, questo può aiutarla a crescere sana e rigogliosa e, soprattutto, a farla fiorire. In questo modo avremo degli splendidi fiori che decoreranno alla perfezione il nostro giardino.

