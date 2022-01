Siamo entrati nel vivo del mese di gennaio, che si concluderà con vincitori e sconfitti, con fortuna per alcune persone e guai per altre. L’oroscopo ci può indicare che cosa ci aspetta proprio negli ultimi giorni del mese.

In particolare, oggi ci concentriamo su due segni che potranno sorridere nelle prossime settimane, ma comunque dovranno stare attenti alle insidie. Come vedremo, infatti, questi due segni zodiacali avranno successo e fortuna a fine gennaio ma attenzione a Mercurio.

Ecco i due segni

Il primo segno di cui parliamo è il Pesci. Gennaio, infatti, sarà il mese giusto per prendersi cura di sé stessi e arrivare a febbraio come persone migliori.

Il Pesci, quindi, riuscirà a trovare una grande serenità personale, probabilmente iniziando a meditare e a fare sport. Starà molto meglio con sé stesso e questo sarà notato anche dalle persone a lui vicine.

Infatti, questa rinnovata serenità gli permetterà di approcciarsi alle altre persone in maniera migliore, più amichevole e comprensiva, e quindi sarà molto benvoluto. Famiglia ed amici trascorreranno molto volentieri del tempo con lui. Deve, però, fare attenzione, perché dal 14 gennaio al 3 febbraio Mercurio potrebbe dare qualche fastidio.

In particolare, potrebbe causare qualche problema di comunicazione, soprattutto sul lavoro. Per mantenere quindi serenità dal punto di vista professionale, il Pesci deve quindi stare attento a come si pone con colleghi e superiori.

Il secondo segno che può rallegrarsi è l’Acquario. La sua stagione, infatti, inizia proprio in questo mese, il 21 gennaio. I giorni che porteranno all’inizio della stagione dell’Acquario saranno molto fortunati, in particolare sotto l’aspetto finanziario e lavorativo.

L’Acquario, infatti, metterà ordine nella sua vita economica, risparmiando una grande quantità di denaro. Allo stesso tempo, lavorerà con molto impegno e probabilmente questo gli farà ottenere un aumento. Questo aumento, però, potrebbe arrivare un po’ più tardi, tra febbraio e giugno. Mercurio, tuttavia, darà qualche problema anche a questo segno, sempre rendendo difficile la comunicazione con gli altri.

L’Acquario, però, dovrà stare attento soprattutto a come comunica con amici, parenti e con il partner. Sarà infatti qui che si annidano le insidie più grandi. Se però farà attenzione prima di fare una battuta e prima di mandare un messaggio inopportuno, tutto dovrebbe andare per il meglio.

