Siamo alle solite. Ogni volta ci troviamo davanti al pc e non sappiamo come fare per salvare immediatamente una informazione utile sul nostro desktop. Dobbiamo per forza creare un Pdf o fare una foto con il telefonino per poi dimenticarla nella galleria e non riuscire più a trovarla. I tempi si dilatano e siamo costretti a perdere tempo inutile dietro a strane cose che ci chiede il nostro pc. Da oggi, però, possiamo dire basta a questa partica dei mille dispositivi. Esiste una funzione interna ad ogni nostro pc che ci può garantire anche gli screenshot sul nostro portatile. Velocissima, senza nessun download e soprattutto immediata.

Ecco la funzione rivoluzionaria che esiste in qualsiasi portatile

Qualsiasi pc a casa nostra, che sia fisso o portatile, ha in sé una funzione rivoluzionaria. Anche per i Mac ecco svelato il segreto per screenshottare sul pc. Basta copiare e incollare, ecco l’app del pc che ci permetterà di fare gli screenshot anche sul desktop. Semplicissimo e immediato. Nei Mac, per esempio, basterà cliccare contemporaneamente Maiuscole, Comando, 4 e Spazio. La freccia si trasformerà in un’icona a forma di telecamera e il gioco è fatto. Per gli altri pc esiste un’applicazione che possiamo comodamente spostare nella barra in basso e averla così sempre a portata di mano. Basterà semplicemente aprirla ed ecco il nostro “cattura” schermo.

Basta copiare e incollare, ecco l’app del pc che ci permetterà di fare gli screenshot anche sul desktop

L’applicazione la troviamo su Start, semplicemente scorrendo il mouse fino ad “Cattura e Annota”. Tasto destro del mouse e clicchiamo aggiungi a Start. Eccola che compare vicino all’icona di Chrome o dei documenti. Quando avremo bisogno di screenshottare qualsiasi cosa sul nostro pc, non dovremo far altro che aprirla. Schiacciare su “nuovo” in alto a sinistra e si aprirà un puntatore che potremo muovere a nostro piacimento. Metà schermo, tutto schermo, porzione piccola. Una volta lasciato il puntatore l’immagine sarà stata memorizzata dall’applicazione che ci chiederà come procedere. Potremo modificarla a nostro piacimento. Per salvarla potremo scegliere tra i formati JPG o GIF e salvarla direttamente sulla nostra schermata principale. Possiamo anche condividerla o direttamente copiarla e incollarla dove vogliamo.

Inoltre, sul pc, possiamo anche abilitare la funzione immediata di cattura direttamente dal tasto Stamp. Apriamo le impostazioni e clicchiamo su accessibilità. Andiamo su tastiera e abilitiamo il “Comando Stamp” che troveremo scorrendo sotto di qualche voce. In questo modo non dovremo più aprire la barra degli strumenti o l’icona sulla barra per avviare la cattura. Lo screenshot sarà immediato cliccando il tasto. Ecco anche un modo per scaricare il Green Pass e conservarlo anche sul pc.