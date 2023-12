L’ultima seduta di Borsa aperta risale ormai al 22 dicembre, prima della lunga pausa natalizia. In quell’occasione si sono distinte negativamente solo 10 azioni tra le 40 Blue Chip che hanno perso oltre lo 0,1%. In questo articolo andiamo a valutare le attese per le 2 peggiori azioni dell’ultima seduta di Borsa aperta sul Ftse Mib che sono risultate essere Amplifon e Ferrari, quest’ultima ormai una habitué dei bassifondi della classifica delle performance tra le big di Piazza Affari. Da notare che andremo a considerare le attese per le 2 peggiori azioni dell’ultima seduta di Borsa aperta sul Ftse Mib solo per il breve termine.

Le resistenze tengono e il rialzo stenta a proseguire: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 22 dicembre a quota 31,53 €, in ribasso dello 0,88% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere toccato i minimi annuali, le azioni Amplifon sono scattate al rialzo. Tuttavia, da alcune sedute stanno incontrando una fortissima resistenza in area 32,09 €. Solo il superamento di questo livello potrebbe favorire una ripresa del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario si potrebbe assistere a un ritracciamento che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 29,21 €.

La corsa al ribasso delle azioni Ferrari potrebbe essere giunta al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

l titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 22 dicembre in ribasso dello 0,55% a quota 304,9 €, rispetto alla seduta precedente.

Con la rottura del supporto in area 324,1 €, come anticipato nelle scorse settimane, si è aperta una voragine al ribasso secondo lo scenario indicato in figura che vede come possibile punto di salvezza area 302,2 €. Per le azioni Ferrari, quindi, le prossime sedute saranno decisive. In particolare, tutto dipenderà da cosa accadrà in prossimità di area 302,2 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. In caso contrario, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

