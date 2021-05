Tutti desiderano ambienti perfettamente puliti in tempi ridotti. Se tutti trascorressero la totalità del proprio tempo a smacchiare il bagno o a pulire la cucina sarebbe impossibile non avere una casa impeccabile. Ma il tempo da dedicare alle pulizie non è infinito. La Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa vuole allora contribuire svelando ai Lettori qualche furbo segreto. Questi 5 infallibili trucchi nella pulizia delle stanze d’albergo assicurano case splendenti senza sprechi di tempo prezioso! Sarà impossibile non applicarli dopo averli conosciuti tutti.

Una premessa iniziale

Prima di mettere in pratica ciascuno di questi consigli occorre fare due cose importantissime. Bisogna innanzitutto aprire ogni finestra per far arieggiare la stanza. Questo consente d’iniziare a respirare un clima immediatamente più pulito prima di ricorrere alle profumazioni artificiali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Poi bisognerà eliminare tutto il superfluo e fare un po’ di decluttering. In questo modo la panoramica dell’ambiente sarà più chiara e pulire diventerà più piacevole. E ora ecco perché questi 5 infallibili trucchi nella pulizia delle stanze d’albergo assicurano case splendenti senza sprechi di tempo prezioso.

Una furba aspirazione

Uno dei momenti più frequenti di pulizia è il passaggio dell’aspirapolvere sui pavimenti. Un furbo consiglio è quello di partire dagli angoli più nascosti e in cui è più frequente l’accumulo di polvere. Il riferimento è allo spazio sotto i letti o alla porzione di spazio dietro le poltrone ad esempio. Una volta puliti questi basterà passare l’aspirapolvere ovunque. Gli angoli più sporchi riceveranno una seconda pulizia e non rimarrà più alcun residuo di polvere!

Una spazzola leva pelucchi

Le spazzole leva pelucchi sono grandi alleate di pulizia. Dopo aver spolverato e usato l’aspirapolvere occorrerà passare questi strumenti per la rimozione di piccoli pelucchi su divani, tende o paralumi. Impossibile non rimanere sorpresi da quanta polvere e quanti peli restano anche dopo una pulizia approfondita!

Biancheria da letto e asciugamani impeccabili

Per avere una stanza che profuma di pulito come quelle dei migliori hotel consigliamo di scegliere sempre biancheria e asciugamani di stampa semplice. Meglio prediligere colorazioni bianche che renderanno più semplice la routine di lavaggio e scongiureranno inutili danneggiamenti di colore o segni d’usura.

La pulizia dei bagni

Gli ultimi due consigli riguardano la stanza da bagno. Per rubinetti splendenti basterà usare l’alcol denaturato e asciugarlo immediatamente. Per un box doccia perfettamente pulito consigliamo invece di usare prodotti e detergenti schiumogeni. Anche la classica schiuma da barba va benissimo. Poi occorrerà rimuoverla con un comune lava vetri. E per un bagno impeccabile e senza ruggine o calcare, ecco subito altri furbi rimedi.