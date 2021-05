Richiedere il bonus verde 2021 per chi cura il giardino e terrazzo di casa può fare risparmiare parecchi soldi

Un’agevolazione dalle tinte verdi, istituita già dal 2018 e prorogata anche quest’anno, il bonus verde. C’è tempo fino a dicembre per richiedere la detrazione Irpef del 36% per gli acquisti serviti a dare nuova vita a terrazze e giardini. Si potranno concretizzare le idee più originali e utili per abbellire o sistemare il verde di casa. Si potrà spendere un importo di 5 mila euro, per una detrazione massima di 1.800 euro, ripartita in 10 anni. Vengono categoricamente escluse dalla lista le spese di manutenzione ordinaria e quotidiana.

Cosa è consentito

Godono dello sconto tutte le aree verdi degli immobili di uso abitativo con balconi, terrazzi e giardini già esistenti o da costruire. Tutto quello che necessita di un consistente rinnovo, comprese le spese di manovalanza e progettazione, saranno ammesse. Si potranno sistemare, riqualificare e progettare recinzioni, coperture, impianti d’irrigazioni, pozzi, fare massicce potature. Rientra nelle spese la sistemazione del verde in casa, come opere di giardinaggio e l’acquisto di prati, fioriere, alberi, piante. Sono inclusi anche gli spazi condominiali, mentre gli esercizi commerciali o studi professionali potranno richiedere una detrazione pari al 16%.

Per poter usufruire del bonus, tutte le spese dell’ultimo anno relative al verde, andranno dichiarate nella denuncia dei redditi. Posso presentare domanda i proprietari della casa, ma anche l’inquilino affittuario, l’ente pubblico, chi l’ha in comodato d’uso.

Bisogna presentare i pagamenti effettuati, tutti devono essere tracciabili tramite bonifico, bancomat, carte o assegno. È opportuno controllare che tutti i dati delle fatture o ricevute siano corretti e correlati di codice fiscale. Conservare, nei 12 mesi, tutti i documenti con relativo pagamento in una carpetta. Ci vorrà anche l’autocertificazione sul limite massimo di spese da sostenere ed eventuali dichiarazioni condominiali.

Richiedere il bonus verde 2021 per chi cura il giardino e terrazzo di casa può fare risparmiare parecchi soldi, sarà l’occasione giusta per far rivivere gli spazi aperti.

