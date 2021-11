Stiamo per entrare ufficialmente nell’ultimo mese dell’anno, e anche questa volta ci sarà qualcuno che festeggerà più di altri. Non stiamo parlando di festeggiamenti di Capodanno o simili, ma di belle notizie che arriveranno ad alcuni fortunatissimi segni zodiacali.

Le stelle, questa volta, hanno deciso di rivolgere la loro benevolenza nei confronti di 2 segni, davvero molto diversi tra loro.

Abbiamo già scoperto che questi 3 fortunatissimi segni riceveranno una bella botta di fortuna prima dell’arrivo del Natale. Tra questi 3, però, ce n’è uno che vivrà tutto dicembre in maniera davvero molto positiva, insieme ad un altro segno fortunatissimo.

Arriveranno, infatti, belle notizie e soddisfazioni in ambito lavorativo, ma anche l’amore porterà i suoi frutti. Ecco di chi stiamo parlando.

Questi 2 privilegiatissimi segni favoriti dalle stelle riceveranno a dicembre una valanga di fortuna e belle notizie

L’oroscopo crea sempre divisioni tra le persone. C’è chi dice di crederci senza peli sulla lingua, e poi c’è chi, anche se dice di non crederci, sbircia sempre l’oroscopo perché “non si sa mai”.

Partiamo con il primo segno che vivrà un periodo di completo benessere a dicembre. Si tratta dei Gemelli.

Lavoro, amore e soldi

Sul piano del lavoro, la fine dell’anno potrebbe regalare grandi sorprese ai nati sotto questo segno.

Il consiglio è di non rinunciare alle cene aziendali o agli aperitivi con i colleghi. Questi classici appuntamenti natalizi potranno essere l’occasione per fare nuove conoscenze e per approfondire quel progetto che ci sta tanto a cuore.

La passione aumenta

Questo sarà un periodo estremamente elettrizzante anche sul piano dell’amore. Arriveranno nuove conoscenze che renderanno più magico questo Natale per i single. Buone notizie anche per chi ha già un partner, perché l’aria natalizia aumenterà la passione e potrebbe far venire voglia di allargare la famiglia.

Autostima a palate per questo segno dal carattere forte

Anche all’Ariete dicembre porterà una ventata di grande positività. La conclusione di alcuni progetti in ambito lavorativo aumenterà la nostra autostima. Le nostre potenzialità saranno finalmente evidenti al nostro datore di lavoro, che ora capirà di avere in noi un punto di riferimento.

Attireremo nuove conoscenze

Questa autoconsapevolezza aumenterà anche la nostra capacità di socializzare. Sembreremo automaticamente più simpatici e aperti verso il mondo, e questo attirerà nuove persone a noi. Ecco perché questi 2 privilegiatissimi segni favoriti dalle stelle riceveranno a dicembre una valanga di fortuna e belle notizie.

Tutto dipenderà da noi, e starà a noi, quindi, decidere di non sprecare l’influenza positiva delle stelle.