Lo spezzatino è un tipico piatto a base di carne in umido stracotta, amato in tutto il Mondo.

Si ricava dai tagli pregiati di carne di vitello, manzo, cavallo e maiale ed ogni Paese ha la sua ricetta tipica. Infatti, non esiste un solo spezzatino, ma tante versioni e ricette differenti, che si differenziano in base alle aromatizzazioni e verdure che accompagnano il piatto. Dal gulasch ungherese, allo spezzatino cubano, allo spezzatino all’italiana accompagnato solitamente da patate e piselli, al borsh della Russia.

Ma più spezzatino duro e che si appallottola in bocca ecco 3 geniali trucchetti per una carne succulenta e che si scioglie in bocca

Un piatto che prevede una cottura prolungata, dove lo scopo è proprio quello di far sciogliere il collagene dei pezzetti di carne più dura, senza far seccare il resto. Questo al fine di ottenere un morbidissimo e succulento spezzatino che si scioglie solo a guardarlo.

3 geniali trucchetti per un piatto da leccarsi i baffi

Per ottenere uno spezzatino da far invidia a quello degli chef è importantissimo prestare attenzione a dei piccoli dettagli.

La scelta della carne

La carne dovrebbe essere di manzo adulto perché più saporita e dura, anche se molti preferiscono il vitello. Inoltre la carne dovrà essere di seconda scelta. Questo perché questi pezzi sono ricchi di tessuti connettivi che rendono la carne poco adatta alle cotture veloci. Ma ideali per cotture prolungate, quindi sì a pezzi grassi come spalla, tasca, polpa di collo e di pancia. La carne dovrà essere tagliata a pezzetti di 4/5 centimetri e non meno.

L’uso della farina

C’ è chi la ama e chi la odia; infatti, la farina in questo piatto deve essere inserita come un velo. I pezzetti di carne vanno appena passati in farina, altrimenti questa contribuirà a renderli duri e pastosi. È possibile anche aggiungere direttamente in pentola una spolverata di farina che servirà a gelatinizzare la salsa.

Gli aromi e il burro

Gli aromi come rosmarino, salvia vanno legati con lo spago per poter essere successivamente rimossi. Ideale da aggiungere al soffritto è una noce di burro, così da rendere il piatto più gustoso e morbido.

Dunque, mai più spezzatino duro e che si appallottola in bocca ecco 3 geniali trucchetti per una carne succulenta e che si scioglie in bocca.

Curiosità

Lo spezzatino ha un tempo di cottura di circa 2 ore; pertanto, se andiamo di fretta non è il piatto giusto da scegliere.

Un segreto per rendere il piatto ancora più armonioso è portare in tavola lo stesso vino utilizzato per sfumare il soffritto, che dovrà essere nelle giuste quantità e non oltre. Ricordare infine che il soffritto a base di dadolini di carote, sedano e cipolla va cotto prima singolarmente e solo successivamente andrà aggiunta la carne.

Chiudiamo dicendo che lo spezzatino non è cotto quando la carne sarà cotta ma quando la carne sarà morbida.

