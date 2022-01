Elevati livelli di colesterolo e di glucosio nel sangue, potrebbero essere solo alcuni dei campanelli d’allarme di uno stato di salute non proprio ottimale. Condizioni come l’ipercolesterolemia e l’iperglicemia, in alcuni casi, però, potrebbero essere dovuti ad un’alimentazione errata e sregolata.

Correggere questo aspetto nella quotidianità potrebbe aiutare molte persone a star meglio e, soprattutto, a prevenire l’insorgere di molte malattie. In questo senso, oggi vedremo che esistono alcuni alimenti che sarebbero in grado di mantenere l’organismo in salute prevenendo questi problemi.

Infatti, questi 2 alimenti insieme potrebbero costituire il pasto perfetto per tenere a bada il colesterolo e la glicemia

Secondo la stimata Fondazione Veronesi, sia i legumi che i cereali integrali sarebbero due alimenti ideali per il benessere di tutto l’organismo.

Infatti, alimenti come il farro, il frumento o l’orzo, integrati con piselli, cicerchie o lenticchie, costituiscono un mix potente che proteggerebbe il corpo da svariate malattie.

Secondo varie ricerche, l’importanza di questi alimenti non sta solo nell’apporto di vitamine, ma anche delle fibre. Queste ultime, pur non avendo alcun valore nutritivo, sono comunque fondamentali perché aumentano il senso di sazietà e favoriscono un buon funzionamento intestinale.

Inoltre, come già accennato, aiuterebbero a tenere a bada i livelli della glicemia e del colesterolo nel sangue.

Quindi, conditi nella maniera giusta, cereali e legumi proteggerebbero l’organismo anche da alcune malattie croniche e da quelle cardiovascolari.

Una zuppa calda e salutare

Uno dei piatti più semplici e nutrienti da preparare per valorizzare insieme questi due ingredienti è la zuppa di legumi e cereali. Si tratta di un primo piatto sano e sostanzioso, da mangiare anche per riscaldarsi durante le giornate più fredde.

Per realizzarla, dobbiamo innanzitutto mettere la sera prima in ammollo in acqua fredda sia il mix di cereali che i legumi secchi. Quando è il momento di preparare il pasto, scoliamoli e lasciamoli all’interno di due ciotole.

Nel frattempo, realizziamo un brodo vegetale, inserendo in abbondante acqua salata una cipolla, 2 patate, una carota, del sedano e qualche foglia di alloro.

A questo punto, versiamo 3 cucchiai di olio EVO sul fondo di un tegame e lasciamo soffriggere un trito di cipolla, aglio, sedano e carote. Aggiungiamo i legumi ed i cereali e mescoliamoli per un paio di minuti.

Dopo di che, copriamo il tutto con il brodo vegetale caldo ed inseriamo anche i pomodorini tagliati a cubetti e le croste di Grana Padano.

Fatto ciò, inseriamo anche un mix di erbe aromatiche tra cui rosmarino, timo e salvia e lasciamo cuocere per almeno un’ora. Dopo 30 minuti dall’inizio, tagliamo a cubetti le patate lessate ed inseriamoli all’interno della zuppa per renderla più densa. Prima di servire, eliminiamo il ciuffetto di erbe aromatiche e condiamo con dell’olio EVO a crudo. Quindi, abbiamo appena visto che questi 2 alimenti insieme potrebbero costituire il pasto perfetto per tenere a bada il colesterolo e la glicemia.