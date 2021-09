Il Ministero della Cultura (MiC) ha pubblicato un avviso di selezione per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani. I prescelti saranno coinvolti in progetti inerenti il sostegno delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale presso gli uffici ministeriali.

Insomma, una fantastica opportunità di lavoro, formazione e guadagno per chi aspira a lavorare in questi ambiti. Illustriamo i passaggi chiave dell’avviso, anticipando che questi 130 tirocini ministeriali offrono 1.000 euro mensili e si svolgono in varie regioni d’Italia.

Requisiti di partecipazione e modalità di accesso

Vediamo anzitutto quali sono i requisiti per potersi candidare all’avviso di selezione. I candidati dovranno:

avere cittadinanza italiana o di uno Stato UE o rispettare le altre categorie indicate nel bando;

essere privi di qualunque precedente penale incompatibile con l’esercizio delle attività da svolgere;

possedere almeno un titolo di studio conseguito entro i 12 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso;

rispettare il limite di età di cui all’art. 2, comma 5 bis, del Dl 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 99/2013 (fino a 29 anni di età);

essere in possesso di una laurea magistrale con votazione almeno pari a 105/110.

I tirocini al Ministero della Cultura

L’avviso del MiC indica anche dove (e quali) saranno attivati i tirocini. Troviamo:

40 posti presso la Direzione generale Archivi;

30 posti presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore;

10 posti presso la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

30 posti presso la Direzione generale Musei;

10 posto presso l’Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital Library);

10 posti presso la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

Per ciascuna suddivisione sono previsti requisiti, titolo di studio, procedura selettiva, sedi di svolgimento del tirocinio. Infatti i tirocini si terranno presso le sedi centrali e periferiche del MiC, per cui saranno coinvolte diverse regioni d’Italia.

Quindi invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando per i singoli dettagli.

Questi 130 tirocini ministeriali offrono 1.000 euro mensili e si svolgono in varie regioni d’Italia

La selezione avverrà per titoli e colloquio, unicamente in modalità telematica. L’art. 3 dell’avviso specifica quali sono i punteggi attribuiti ai singoli titoli di studio posseduti.

Ai tirocinanti selezionati verrà corrisposta un’indennità mensile pari a 1.000 euro lordi. Nella cifra è inclusa anche la quota relativa alla copertura assicurativa. La durata del tirocinio è pari a 6 mesi, per un orario settimanale pari a 25 ore.

Al termine dei 6 mesi, sarà dato un attestato di partecipazione ad ogni tirocinante. Le domande di partecipazione andranno inviate esclusivamente online al link dedicato. Quanto ai termini di inoltro della domanda, invece, essi vanno dalle ore 10.00 del 13 settembre, entro le ore 14.00 del 13 ottobre 2021.

