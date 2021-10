Molti di noi osservano con invidia le immagini dei bagni delle riviste di arredamento, così luminosi e ben arredati. Ci sembra impossibile come riescano a rendere così belli anche dei bagni piccoli che sembrano normali.

Un segreto per rendere il nostro bagno esteticamente perfetto è certamente quello di abbinare i colori nel giusto modo, sia che optiamo per una tinta unita che preferiamo scegliere due colori. Poi certamente dobbiamo scegliere un arredamento di qualità, comodo e bello.

Ma la ciliegina sulla torta di un bel bagno sono sicuramente le piante, perfetti soprammobili che danno un’aria sofisticata. Oggi vedremo che queste splendide piante facilissime da tenere sono perfette per rendere il nostro bagno un’oasi da fare invidia a tutti.

Il tocco verde che rende tutti più sofisticato

Le piante in bagno sono una scelta perfetta, aggiungono eleganza e purificano l’aria. Non tutte le piante, però, sono adatte a restare nel bagno, alcune potrebbero non andare bene per l’odore che hanno, altre mal sopportano l’umidità di questo ambiente. Oggi, perciò, vedremo alcune specie di piante che resistono alla grande nell’ambiente umido di questa stanza.

Come prima proposta parleremo della tillandsia, una pianta incredibile che non va nemmeno annaffiata. Questa pianta di origine tropicale ha mille proprietà, purifica l’aria e inoltre secondo alcuni ha l’incredibile dote di proteggerci da queste onde elettromagnetiche. La cosa incredibile è che possiamo appenderla a un pensile o alla finestra e scordarci di lei: la pianta si assorbe il nutrimento dall’umidità dell’aria e dal pulviscolo atmosferico, non va né annaffiata né posta in un vaso.

Un’altra pianta perfetta per il bagno è la Felce di Boston. Questa felce dai rami lunghi e sottili ha un aspetto molto armonioso e moderno e necessita di poche cure. Come tutte le felci ama l’ombra e non sopporta il sole diretto. Inoltre, non ama gli ambienti freddi: il bagno pare essere proprio l’ambiente perfetto per questa pianta verde così bella e fotogenica.

L’ultima pianta di cui parleremo è conosciuta con il nome di Monstera. Le piante di questa famiglia di origine sudamericana sono caratterizzate da foglie ampie e frastagliate, di un colore verde smeraldo profondo e irresistibile. La Monstera ama la luce ma non il sole diretto. La sua temperatura ideale per verdeggiare sono i 20-25 gradi e non ama il freddo. Si tratta di una pianta perfetta da tenere in bagno, a patto che sia posizionata lontano dai termosifoni.