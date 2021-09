Il mondo del lavoro è spietato e, se non si soddisfano dei canoni precisi, difficilmente si può ottenere il posto desiderato. Un curriculum su misura e delle abilità specifiche sono la base per ottenere l’impiego tanto ambito.

Concentriamoci in particolare su quest’ultime: le cosiddette abilità acquisite nel corso della nostra vita fanno davvero la differenza. Ogni impiego richiede delle skills diverse e noi dovremmo dimostrare di avere le giuste competenze per iniziare a lavorare in quell’azienda. Ma quali sono, al giorno d’oggi, i requisiti tecnici che ci danno un vantaggio sulla concorrenza e che ci possono garantire uno stipendio generoso?

Sono queste le competenze tecniche più richieste nel mondo del lavoro che fanno guadagnare bene oggi

Quando compiliamo il curriculum, prima o poi ci troveremo di fronte al campo delle hard skills. Queste, come molti sapranno, sono le competenze tecniche del candidato, ovvero semplicemente ciò che ha imparato nel corso della sua vita. Sono abilità che si possono apprendere durante gli studi, ma anche in corsi a parte che garantiscono certificati e attestati di riconoscimento.

Le competenze tecniche sono di grande importanza per l’idoneità di un candidato. I responsabili delle risorse umane le tengono in grande considerazione per decidere chi mettere sotto contratto. L’era del digitale ha fatto sì che oggigiorno molte di queste competenze si basino sulla conoscenza della rete e di strumenti affini. Per questo, tra le conoscenze più richieste troviamo la produzione di video e audio, il cloud computing e lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili. Ma non solo.

Fanno la differenza anche il project management, la capacità di ragionamento analitico e la pianificazione finanziaria. A queste si aggiungono contabilità ed esperienza nell’ambito delle risorse umane. Sono queste le competenze tecniche più richieste nel mondo del lavoro che fanno guadagnare bene oggi.

Non conta solo cosa sappiamo fare, ma anche chi siamo

Se i requisiti tecnici hanno certamente la loro importanza in ambito lavorativo, le soft skills non sono da meno. Si intende, cioè, le nostre abilità relazionali e riguardano un po’ il nostro carattere. Negli ultimi anni hanno acquisito sempre più valore e non possono mancare in un curriculum che si rispetti.

Tra le più importanti troviamo problem solving, lavoro di squadra, facilità d’apprendimento e pensiero critico. Tutte doti rilevanti che possono decidere della nostra carriera e del nostro futuro.

Ecco invece i lavori da fare in casa a settembre se siamo ancora in smart working e ci piace lavorare in un ambiente ordinato.