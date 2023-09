Queste sono le persone che faranno affari d’oro e diventeranno più ricche nei prossimi giorni: lo dice la classifica dei segni più fortunati di settembre

Stando al trigono di Giove e Mercurio, non è difficile stilare la classifica dei nativi di questi 3 segni baciati dalla fortuna, che vedranno incrementare entrate, conseguiranno vincite al gioco e otterranno promozioni sul lavoro.

Quando due pianeti si trovano in trigono, significa che si sostengono a vicenda. Ogni transito di Giove è particolarmente importante dal punto di vista finanziario. L’archetipo collegato al pianeta, infatti, nonché la casa di riferimento, riguardano l’accrescimento della ricchezza, la fortuna negli affari e la capacità di affrontare con grinta i nuovi inizi. Queste sono le persone che faranno affari d’oro nei prossimi giorni, beneficiando dell’influenza degli astri ed in base al proprio segno zodiacale. Se Venere poi è il pianeta che governa la fortuna in senso stretto, e si fa dunque promotore di entrate a sorpresa e vincite al gioco, Saturno è un grado di regolare la stabilità sul lungo termine di ogni progetto, restando però più legato alle cose piantate in terra, come ad esempio tutto ciò che riguarda gli investimenti nel comparto immobiliare. Per quanto riguarda la messa in opera di imprese e la concretizzazione di idee a lungo chiuse nel cassetto, è molto meglio attendere il periodo centrale della luna crescente.

Queste sono le persone che faranno affari d’oro: la classifica di settembre 2023

Studiare le influenze degli astri nelle nostre vite è senz’altro affascinante, oltre ad essere un valido aiuto per una comprensione di noi stessi e del nostro carattere. Va ribadito però che attendere la fortuna, in modo pigro e superstizioso, è sempre un atteggiamento controproducente. L’abbondanza va aiutata ad entrare nelle nostre vite, perseguendo i nostri progetti con costanza, impegno e dedizione. Come si suol dire: aiutati, che il ciel ti aiuta. Per quanto riguarda le vincite al gioco, va ricordato, è molto meglio usufruire di schedine e gratta e vinci con moderazione. Meglio optare per poche giocate mirate e diluite nel tempo. È importante che il gioco non diventi una dipendenza patologica. Soprattutto, bisogna affrontare il tema delle previsioni in modo estremamente rilassato: se è destino che accada, accadrà.

La Vergine è il terzo segno più fortunato di settembre

Come sempre puntuale e organizzatissimo, il nativo della Vergine risente in realtà di un Mercurio retrogrado. Ciò potrebbe ritardare alcune comunicazioni importanti. Nonostante ciò, le soddisfazioni finanziarie giungeranno copiose, soprattutto in forma di promozioni sul lavoro. Favoriti soprattutto i team dove operano i nativi della Vergine, ed in generale le attività di gruppo.

La Bilancia è il secondo segno più fortunato di settembre

I nativi della Bilancia, nel mese di settembre, puntano alle posizioni di comando. Impeccabili, anche in virtù del loro innato gusto estetico, saranno oratori convincenti, in grado di sostenere le trattative più complesse e di accaparrarsi la leadership in qualunque settore in cui operano. L’aumento di prestigio, spesso, potrà combaciare con un aumento di stipendio.

Il Leone è il segno più fortunato di settembre

Al primo posto della classifica dei segni più fortunati di settembre abbiamo l’impavido Leone. L’ottima notizia è che Venere, dalla prima settimana del mese, non è più retrograda per questo segno di fuoco. Il Leone quindi sarà il favorito per quanto riguarda le vincite al gioco, i colpi di fortuna e le entrate improvvise e inaspettate.