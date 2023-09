3 luoghi in cui fare un aperitivo a meno di 15 euro a Porto Cervo in Costa Smeralda, amata anche da Leonardo DiCaprio

Porto Cervo è una splendida località sarda ogni anno meta di turisti da ogni parte di Italia e non solo. Ti sveliamo dove fare aperitivo pagando davvero poco.

Quando ci si reca in una città ricca di turismo è molto semplice finire per pagare conti salatissimi anche solo per fare un aperitivo.

D’altronde, è il prezzo da pagare per frequentare una meta esclusiva come la Costa Smeralda, in cui in passato sono giunti anche VIP del calibro di Leonardo DiCaprio a bordo dei propri yatch.

Porto Cervo è una delle località più rinomate della suddetta Costa e pertanto non è difficile ritrovarsi a pagare prezzi esorbitanti per un aperitivo. Proprio per questo ti consigliamo 3 luoghi in cui fare un aperitivo a meno di 15 euro a Porto Cervo.

Zamira Lounge

Questo locale si trova a pochi passi dal porto nella nota località. Al suo interno è possibile gustare un aperitivo a prezzi molto contenuti rispetto alla media del posto: 7 euro per uno spritz o per un calice di vino, da bere stuzzicando qualche salume del posto.

3 luoghi in cui fare un aperitivo a meno di 15 euro a Porto Cervo, il Bufala Shop

In alternativa, se hai intenzione di bere un drink senza spendere troppo potresti recarti potresti recarti al Bufala Shop, che offre anche una splendida vista mare.

Sedendoti al tavolo, pagherai 8 euro per un calice di vino o un Campari a 5 euro.

Rooftop Lounge Bar del Ristorante Lucina

Infine, ti consigliamo di provare a bere un buon vermuto rosso, un carpano dry, un Carlo Alberto Reserva Rosso extra rosso, un Noilly Prat dry o un Martini extra dry al Rooftop Lounge Bar. Il prezzo di ciascuno di questi tre drink è infatti di 10 euro. Potresti altrimenti provare, allo stesso prezzo, a bere una birra a scelta tra Ichnusa, Heineken, Corona e Franziskainer.

Anche qui c’è una splendida vista, dal momento in cui il Rooftop Lounge Bar si trova su una terrazza che permette di ammirare il panorama.

Insomma, come avrai capito è possibile fare aperitivo a meno di 15 euro persino in una località come Porto Cervo, purché tu sappia dove recarti e cosa ordinare.

