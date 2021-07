Colesterolo e trigliceridi sono estremamente pericolosi per la nostra salute. Sfortunatamente, questi sono la porta per malattie cardiovascolari. Seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata possiamo ridurne i rischi in maniera significativa.

Secondo recenti studi, alcuni ricercatori hanno scoperto che determinati cibi sono molto efficaci nel ridurre i livelli di colesterolo cattivo e trigliceridi. In particolare, seguire la dieta mediterranea ma anche alcune combinazioni di cibi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Queste sono le 3 combinazioni vincenti per ridurre colesterolo e trigliceridi a tavola

Ci sono dei cibi che combinati tra di loro agiscono in modo efficace per proteggere il nostro corpo dal rischio di colesterolo e trigliceridi alti. Una di queste è la combinazione di olio extravergine d’oliva e pomodoro.

Come dimostra uno studio risalente al 2011, il pomodoro è capace di ridurre la quantità di colesterolo cattivo, il cosiddetto LDL.

Nello specifico è il licopene, l’antiossidante in essi contenuto a renderlo possibile. Dallo studio emerge che un consumo regolare di pomodori permette di ridurre il livello di colesterolo cattivo di circa il 10%.

Inoltre, se al pomodoro combiniamo l’azione dell’olio extravergine d’oliva, la vitamina E contenuta in questo alimento è in grado di ridurre anche i trigliceridi. Pertanto, se nella nostra dieta includiamo 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva al giorno, potremo proteggerci da malattie cardiovascolari.

Bergamotto e fibre

Uno studio della National Institutes oh Health del 2019 dimostra che il bergamotto è efficace contro il colesterolo LDL e dei trigliceridi nel sangue. Inoltre, se associato a fibre come quelle della buccia delle albicocche e delle mele è anche in grado di ridurre il grasso corporeo.

Broccoli e funghi champignon

Queste sono le 3 combinazioni vincenti per ridurre colesterolo e trigliceridi a tavola. L’ultima di queste combinazioni vede protagonisti broccoli e champignon.

Un gruppo di ricerca dell’Università di Reading in Inghilterra ha evidenziato che un consumo di almeno 400 grammi di broccoli alla settimana è capace di ridurre il colesterolo LDL di circa il 6%. Questo effetto è dovuto alla glucorafanina, un’enzima presente nei broccoli e soprattutto nei suoi germogli.

Inoltre, se associamo ai broccoli anche i funghi champignon riusciremo a ridurre i trigliceridi nel sangue grazie all’azione della lovastatina. Questa sostanza, infatti, inibisce la formazione di colesterolo LDL.

Approfondimento

Chi soffre di trigliceridi alti deve assolutamente evitare questi 5 cibi e bevande