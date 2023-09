Come ottenere adesso una rendita certa quasi del 4% per 10 anni con questo BTP che puoi comprare subito

Come ottenere una rendita-Foto da imagoeconomica

Con i rendimenti attuali oggi è possibile ottenere una rendita quasi del 4% netto per 10 anni. Questo straordinario guadagno ce lo offre l’investimento in un titolo di Stato, un Buono poliennale del Tesoro.

Se stai cercando un modo avere una rendita nel tempo, ci sono molti modi. Tra le soluzioni possibili c’è anche quella dell’investimento in BTP (Buoni del Tesoro Poliennali). Si tratta di titoli di Stato che garantiscono un flusso cedolare ogni anno, con cadenza semestrale e il rimborso del capitale alla scadenza. Ecco come puoi guadagnare il 4% netto per 10 anni con il BTP scadenza maggio 2033.

Come funziona un Buono del Tesoro poliennale e perché può offrire una rendita nel tempo

Un BTP è un titolo di debito emesso dallo Stato italiano per finanziarsi sul mercato. Chi acquista un BTP presta dei soldi allo Stato e riceve in cambio una cedola annua, che rappresenta l’interesse pagato dallo Stato. Infine alla scadenza del titolo si ottiene il rimborso del capitale nominale investito. La cedola è fissa e viene calcolata in base al tasso di interesse nominale del BTP al momento dell’emissione. Questa viene pagata in due semi cedola semestrali. Di fatto le cedole garantiscono una rendita monetaria nel tempo.

Attenzione, il prezzo di un BTP varia quotidianamente in base alle condizioni di mercato. In ogni momento il valore di mercato del BTP può essere superiore o inferiore al valore di acquisto. Il prezzo di un BTP influisce sulla resa effettiva del titolo. Una volta acquistato, solamente la detenzione del titolo in portafoglio fino alla scadenza dà la certezza del rendimento determinato al momento dell’acquisto.

Come ottenere adesso una rendita con il BTP scadenza maggio 2033

Un esempio di BTP che offre una rendita elevata è il BTP scadenza maggio 2033 (ISIN IT0005518128). Si tratta di un titolo emesso nel maggio 2023 con una cedola annua lorda del 4,4%. Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo di questo BTP era di circa 100,6 centesimi, quindi quasi alla pari (il valore alla pari è di 100 centesimi). Acquistando oggi il titolo si avrà diritto, perciò, ad una cedola lorda annua del 4,4%, ovvero un 2,2% ogni 6 mesi.

Facciamo un esempio monetario per capire quanto potrebbe essere una rendita annuale per i prossimi 10 anni e quanto si potrebbe guadagnare annualmente. Immaginiamo di avere 100.000 euro. Di fatto al prezzo sopra indicato, si comprerebbero 100.000 euro nominali del BTP 2033. Le cedole lorde sarebbero pagate sul valore nominale di 100.000 euro, quindi 4.400 euro all’anno, 2.200 euro ogni 6 mesi. Ma questi non saranno i soldi che l’investitore riceverà sul conto corrente. Infatti dall’importo occorre detrarre l’imposizione fiscale del 12,5%, che ridurrà la cifra a 3.850 euro, un po’ meno del 4% netto.

Come garantirsi questo risultato

I BTP sono una forma di investimento che può offrire una rendita nel tempo. Abbiamo scoperto come ottenere adesso una rendita con il BTP scadenza maggio 2033, ma quasi tutti i BTP offrono una cedola annuale. L’acquisto è semplice e può essere fatto da ogni risparmiatore presso la sua banca o il suo intermediario finanziario, o da casa con l’home banking. Nell’esempio abbiamo analizzato un titolo con scadenza residua 10 anni, ma si possono acquistare BTP anche con una durata maggiore.