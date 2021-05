Molte volte anche i più esperti risparmiatori si fanno fregare dalle tecniche di marketing. Quest’ultime, infatti, tendono a persuadere il consumatore, cercando di metterlo a proprio agio. Oppure tentano di solleticarlo con promozioni imperdibili in modo da fargli spendere molto più del dovuto.

Oggi, però, sveliamo una delle tecniche più usate. Ecco come non commettere errori quando tutti i negozi usano questo trucco per farci spendere molti più soldi.

I prodotti alla rinfusa

Certe volte all’interno dei negozi di ferramenta o anche, ad esempio, dentro le farmacie si possono trovare in bella vista delle specie di ceste che al loro interno presentano dei prodotti alla rinfusa.

Questa apparente incuria ci fa automaticamente pensare che il contenuto sia un surplus e che quindi debba essere smaltito in fretta dal commerciante. Tutto questo flusso di pensiero inconscio ci fa arrivare alla conclusione che gli articoli messi in questo modo siano scontatissimi.

Spesso tuttavia ciò non corrisponde a verità. Per sincerarsi di un prezzo medio meglio aprire internet sul telefonino e digitare il nome dell’oggetto in questione per capire qual è la fascia di prezzo in cui generalmente è inserito.

La scritta a mano

Sicuramente la calligrafia umana fa ancora presa su molti di noi che spesso sono abituati a vedere solo etichette o schede digitate a macchina. Ma anche qui c’è dietro un trucco di marketing.

Se vediamo una scritta a mano siamo indotti a pensare che il prodotto sia messo lì da poco tempo e che quindi sia un’occasione valida solo per la giornata stessa. Anche qui l’ideale è controllare i prezzi online per vedere se l’offerta è davvero così vantaggiosa o se invece ci fa solo risparmiare pochi centesimi.

