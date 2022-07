Avere un figlio è un lieto evento per qualsiasi famiglia. Purtroppo oggi in Italia si fanno pochi figli. Un calo demografico dovuto probabilmente alla paura del futuro che molte famiglie hanno, vista la grave crisi economica di questi ultimi anni. Infatti, fermo restando il lieto evento, un figlio costa e anche tanto. Gli aiuti per le famiglie che decidono di mettere alla luce un nuovo bambino però non mancano. Infatti non sono poche le mamme che possono sfruttare nel 2022 non una, ma ben tre misure tutte ancora richiedibili, ma con determinate scadenze e solo in determinate circostanze.

Queste fortunate mamme nel 2022 prenderanno oltre 4.000 euro con 3 assegni INPS, ma occhio alle scadenze

Una madre disoccupata, che non rientra nei benefici della maternità INPS canonica, può percepire il bonus maternità dei Comuni. Una misura assai particolare, da richiedere al Comune e pagata dall’INPS. Con domanda presentata al proprio Comune entro i primi 12 mesi di vita del bambino, l’INPS eroga un assegno mensile per 5 mesi pari a 354,73 euro. L’assegno è erogato in unica soluzione e quindi è pari a 1.773,65 euro. Chi non ha ancora richiesto questo Bonus fa ancora in tempo. Infatti per le nascite a partire da luglio 2021, c’è ancora tempo entro il 30 luglio 2022 per le istanze. Questo perché come detto in precedenza, le interessate hanno 12 mesi di tempo per le richieste.

Le altre misure a sostegno delle neo madri

Dal primo marzo scorso è entrato in vigore l’assegno unico. Una misura universale che riguarda i figli fino a 21 anni di età non ancora compiuti. Si tratta della misura che consente di percepire l’assegno base di 175 euro al mese alle famiglie con ISEE al di sotto di 15.000 euro. In questo caso la domanda può essere presentata all’INPS, già a partire dal settimo mese di gravidanza. Infatti la misura ha sostituito anche il Bonus mamma domani. La misura è stata assorbita dall’assegno unico sui figli fino a 21 anni di età. L’assegno unico però è entrato in vigore dal primo marzo. Pertanto tutti i lieti eventi sopraggiunti entro il 28 febbraio scorso, danno diritto ancora al Bonus mamma domani. E ormai mancano pochi giorni per le ultime richieste che l’INPS può ammettere. Infatti per i nati esattamente il 28 febbraio scorso, il termine ultimo per il Bonus mamma domani è fissato per il 28 agosto, cioè entro 6 mesi dalla nascita. Queste fortunate mamme nel 2022 prenderanno oltre 4.000 euro se si sommano tutti questi benefici.

