L’arrivo del mese di maggio coincide sempre e immancabilmente con un carico di lavoro oneroso oppure, per chi studia, con la preparazione per tempo degli esami che si sosterranno all’Università nella sessione estiva. In entrambi i casi essere concentrati e avere buona memoria è molto importante. Purtroppo a volte, il solo pensiero del dovere induce a cadere in una situazione di stress, che potrebbe incidere sulla resa delle nostre capacità cognitive.

Per aiutare la memoria in modo naturale possiamo avvalerci dell’aiuto della natura e sfruttare quello che ci offrono erbe aromatiche molto particolari, tra cui una che farebbe proprio al nostro caso.

La salvia

Le nostre nonne sapevano bene che per migliorare la memoria basterebbe portare in tavola la salvia. Questa pianta sempreverde dalle foglie ovali oblunghe, cresce spontaneamente in varie zone del nostro territorio. In cucina viene tipicamente utilizzata per aromatizzare in modo particolare i piatti di carne. Ma pare che le sue proprietà non si fermino al profumo intenso e all’utilizzo tra i fornelli.

Per aiutare la memoria in modo naturale possiamo gustare a tavola questo pesto preparato con un’erba aromatica molto usata dalle nonne

Come sostiene Humanitas, la salvia avrebbe un buon contenuto di sostanze dalle proprietà antiossidanti e di sali minerali come il magnesio, che sarebbero degli alleati del cervello. Su quest’ultimo in particolare, sarebbe l’olio essenziale di salvia ad avere effetti benefici, utile in maniera specifica per la perdita della memoria nei casi di morbo di Alzheimer.

Vediamo ora come preparare, usando la salvia, un condimento utile da associare in alcuni casi ai pasti, per aiutarci a favorire una buona capacità mnemonica.

Preparare un pesto con la salvia

Invece della solita tisana da bere dopo i pasti, per aumentare le nostre prestazioni cerebrali potremmo inserire la salvia sulla tavola tramite la preparazione di un pesto con cui condire la pasta. Per farlo avremo bisogno di questi ingredienti:

20 foglie di salvia;

40 g di parmigiano;

1/2 spicchio aglio;

100 ml di olio extravergine di oliva;

sale q.b.

Prendiamo le foglie di salvia, priviamole del gambo e laviamole sotto acqua corrente. Asciughiamole su un canovaccio pulito e tritiamole in maniera molto fine. Grattugiamo il parmigiano e versiamolo in una ciotola con la salvia, l’olio e il mezzo spicchio di aglio. Saliamo il tutto, mescoliamo e trasferiamo nel boccale di un frullatore. Frulliamo per alcuni minuti al fine di ottenere un composto omogeneo. Il pesto di salvia sarà ora pronto e potremo usarlo per condire la pasta a tavola o anche il riso, certamente non quotidianamente ma solo in alcune occasioni.

Lettura consigliata

