La focaccia è una delle preparazioni a base di lievito più famose della cucina italiana. Un pane soffice e aromatizzato che riesce a conquistare tutti per il suo gusto e la sua morbidezza. Che sia farcita o al naturale, l’Italia ama la focaccia a tal punto che ogni regione ha la sua variante specifica e gustosissima. Solitamente la si trova nelle panetterie o nei supermercati, anche perché prevede un lungo tempo di riposo e una preparazione con diversi passaggi.

Fare la focaccia in casa può risultare faticoso ma ne varrà sicuramente la pena una volta assaggiato il risultato. Non c’è niente di meglio che una focaccia appena sfornata, fragrante al punto giusto, gustosa e aromatica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

La deliziosa focaccia che ha conquistato tutti quest’autunno è ricca di vitamine e antiossidanti e ha un ingrediente segreto

Tutte le focacce sono ricche di carboidrati grazie alla farina e questo le rende perfette per un pasto energetico al 100%, ma la deliziosa focaccia che ha conquistato tutti quest’autunno è ricca di vitamine e antiossidanti e ha un ingrediente segreto. Si tratta della focaccia di zucca.

La zucca è ricchissima di vitamine A, C ed E e grazie alla vitamina A aiuterebbe l’organismo ad accumulare antiossidanti naturali. Inoltre, è una focaccia dalla consistenza soffice e densa come quella di patate e dalla dolcezza semplicemente unica. Andiamo a vedere come si prepara.

Ingredienti

400 grammi di farina di tipo 0;

185 grammi di acqua a temperatura ambiente;

300 grammi di zucca (la qualità migliore per questa ricetta è la zucca delica);

9 grammi di lievito di birra fresco (3 grammi se secco);

12 grammi di sale

20 grammi di olio extravergine d’oliva;

Per la guarnizione:

20 grammi di olio extravergine d’oliva;

30 grammi di acqua;

sale q.b.;

rosmarino q.b.

Procedimento

Puliamo e tagliamo la zucca a cubetti e la facciamo cuocere in forno statico fino a quando non sarà morbida (ci vorranno circa 40 minuti). Frulliamo la zucca senza altro liquido aggiunto e lasciamo intiepidire la purea ottenuta.

In una ciotola mettiamo la farina, facciamo un foro al centro e versiamo l’acqua, dentro la quale avremo fatto sciogliere il lievito in precedenza. Aggiungiamo all’impasto la crema di zucca e iniziamo a impastare fino ad amalgamare tutti gli ingredienti e a ottenere un impasto abbastanza appiccicoso. Uniamo il sale e copriamo l’impasto facendolo riposare per circa 15 minuti.

A questo punto incorporiamo l’olio all’impasto, copriamo e facciamo riposare per 15 minuti. Iniziamo a fare 3 giri di pieghe a distanza di 60 minuti l’una dall’altra. Dopo aver fatto le ultime pieghe, mettiamo l’impasto direttamente su una teglia da forno oleata e lasciamo riposare per altri 60 minuti. L’impasto dovrà raddoppiare di volume.

Nel frattempo, accendiamo il forno e prepariamo la salamoia: uniamo acqua, sale, olio e frulliamo il tutto, fino a ottenere un’emulsione. Stendiamo la focaccia e la cospargiamo di rosmarino fresco. La facciamo cuocere a forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 10 minuti nel ripiano più basso e 3/4 minuti in quello più alto.

Approfondimento

Ecco la squisita ricetta della cotoletta di zucchine che tutti aspettavamo di mangiare.