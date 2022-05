Una delle parti del corpo più trascurate, eppure tra le più importanti, è quella dell’ano. L’ano è la parte finale del tubo digerente ed ha la funzione fondamentale di espellere feci e gas. Problemi all’ano, come gonfiore anomalo, arrossamenti, ecc. non solo possono creare disturbi dolorosi ma potrebbero essere il sintomo di gravi patologie. In particolare occorre fare molta attenzione al gonfiore in sede anale perché potrebbe essere il campanello d’allarme di problemi seri di salute.

L’ano è la parte terminale del retto. Può accadere che questa parte del corpo s’infiammi oppure si gonfi. Insieme al gonfiore la persona potrebbe accusare del prurito o del dolore, non solo durante l’operazione di evacuazione.

Il gonfiore può essere associato a diverse cause. Nella maggior parte dei casi potrebbe esserci un problema di formazione di ascesso perianale. Anche un problema di emorroidi potrebbe essere la causa del gonfiore dell’ano.

Il gonfiore in questa delicata parte del corpo potrebbe essere il pericoloso segnale anche di un tumore

L’ascesso anale è una cavità infettata da pus nella zona dell’ano o del retto. Se il gonfiore all’ano è associato anche alla secrezione di pus e ad un po’ di febbre, probabilmente siamo in presenza proprio di un ascesso anale. Se il gonfiore è associato a prurito, dolore e a perdite di sangue, probabilmente siamo in presenza di emorroidi. Le emorroidi sono vene che scorrono all’interno del canale anale. Quando queste vene aumentano di volume per tutta una serie di cause, provocano il problema delle emorroidi.

Tuttavia un gonfiore anale può essere il sintomo anche di altre patologie come per esempio i condilomi. I condilomi sono un’infezione venerea causata dal Human papilloma virus. Il condiloma è visibile a occhio nudo perché si manifesta con escrescenze carnose non solo sull’ano ma anche sui genitali.

Anche la malattia di Crohn, che è un’infiammazione cronica dell’intestino, si potrebbe manifestare anche con un gonfiore dell’ano. A questo disturbo in genere potrebbe venire associato una perdita di sangue misto alle feci e diarrea persistente per molte settimane.

Ma il gonfiore in questa delicata parte del corpo, potrebbe essere il campanello d’allarme anche di una più grave malattia. Nella peggiore delle ipotesi questo problema potrebbe anche essere il sintomo di un tumore al colon retto oppure proprio all’ano. Nel caso un paziente manifesti un gonfiore anale per più giorni la prima cosa che dovrebbe fare è rivolgersi al proprio medico. Il professionista individuerà qual è l’origine che provoca il gonfiore anale e sottoporrà il paziente a cure specifiche.

Approfondimento

L’eccessivo consumo di questo alimento farebbe aumentare i rischi di tumore in particolare a colon retto e prostata