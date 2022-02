Nel cielo di questa settimana accadranno parecchie novità per i segni zodiacali. In questo momento ci troviamo in una fase di Luna crescente che troverà completo appagamento con la Luna piena in Leone. Questo aspetto creerà la possibilità di lasciarci alle spalle tutte le vecchie situazioni. Ma la vera novità di questa settimana consiste nell’arrivo della congiunzione di due pianeti molto importanti.

Prepararsi ad una congiunzione importante

Se nel primo mese dell’anno abbiamo dovuto assestarci facendo attenzione ai pianeti retrogradi, adesso ripartiamo con nuovi e buoni propositi. Dobbiamo prepararci alla congiunzione di Venere e Marte, che questa settimana faranno scintille.

Il connubio tra questi due pianeti porterà un po’ di sentimenti contrastanti. Probabilmente ci sentiremo in bilico tra desiderio e volontà e in noi potrebbero convivere sentimenti diversi. Per alcuni segni questo passaggio sarà invece fondamentale per ravvivare alcune situazioni.

Saranno i segni di Terra a trarre maggiore giovamento da questa congiunzione. Toro, Vergine e Capricorno saranno travolti da questa novità. Il Toro in particolare troverà più chiarezza dentro di sé e riuscirà a concretizzare progetti e idee come non faceva da tempo. Basterà avere fiducia e buttarsi in nuove avventure.

Anche la Vergine si sentirà al top in amore, non solo grazie a Venere e Marte, ma anche con la presenza di Giove e Urano, che porteranno tante novità nelle relazioni.

Infine, questa settimana sarà fondamentale per far uscire il Capricorno allo scoperto. Dopo un periodo iniziale un po’ negativo, adesso per questo segno ritorna la luce. Grazie alla congiunzione di Venere e Marte, il Capricorno potrà dare il meglio di sé e riorganizzare l’anno in vista di nuovi progetti. L’importante è non strafare facendo abuso delle nuove energie.

Questa settimana la congiunzione tra Venere e Marte ravviverà l’amore in Toro, Vergine e Capricorno ma anche i segni d’acqua saranno favoriti

Sappiamo che tra i segni d’acqua quest’anno il favorito è sicuramente il segno dei Pesci. Continua una scia positiva di benessere e progettazione. Sarà necessario allontanarsi da ciò che è vecchio per creare qualcosa di nuovo e più adatto alle proprie esigenze. È l’anno dei Pesci, che dovranno approfittarne con convinzione.

Lo Scorpione è in risalita soprattutto in campo lavorativo, bisognerà solo riappacificarsi con situazioni ed emozioni contrastanti che lo confondono ancora.

Infine, per il Cancro non è ancora tutto rosa e fiori, ma potrebbe essere arrivato il momento di chiarire la propria posizione e andare avanti.

Questa settimana la congiunzione tra Venere e Marte ne combinerà delle belle. Se siamo tra i segni favoriti mettiamoci tranquilli, altrimenti aspettiamo che cambi l’onda.