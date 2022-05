Netflix ci stupisce sempre perché riesce a proporci e a farci guardare e apprezzare dei film o delle serie che altrimenti nemmeno conosceremmo. Chi non è appassionato di storia riesce comunque a seguire e apprezzare dei capolavori anche contemporanei della cinematografia storica e chi non ha mai seguito una serie televisiva si è commosso guardando la storia di Pablo Escobar. Di conseguenza, guardare Netflix è un buon modo per farsi una cultura cinematografica divertendosi e sperimentando. Proprio per questa ragione gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno selezionato una serie da proporre che ha la caratteristica di essere molto particolare. Infatti, questa serie Netflix da scegliere e guardare assolutamente riuscirà a farci apprezzare la diversità e la cultura.

Il Pentavirato

Mike Myers è colui che sta alla base del Pentavirato, la serie sarcastica che è modellata sul suo personaggio. Chi conosce un po’ il cinema non sarà stupito di rivederlo, perché già dal 1997 Myers aveva assunto il volto di Austin Powers e la sua trilogia di film quasi demenziali. Anche la sua voce non è nuova, perché è quella imprestata all’orco buono Shrek. Tuttavia, l’attore con origini canadesi sbarca su Netflix con una serie di cui è scrittore, protagonista e centro della narrazione.

La serie ha sei episodi, in cui il sarcasmo e la cultura si mescolano per creare una storia tra il paradossale e il geniale. Questa serie non è una di quelle davanti alle quali ci si addormenta la sera perché richiede molta attenzione e concentrazione. I riferimenti culturali sono molti, così come le citazioni storiche, musicali o cinematografiche. Infatti, è una di quelle serie in cui mettiamo spesso in pausa per cercare di non perderci nessun riferimento.

Questa serie Netflix da scegliere e guardare assolutamente ci terrà incollati allo schermo

Uno dei punti focali della narrazione è la differenza culturale tra americani e canadesi, con molti riferimenti ai personaggi del costume e dello spettacolo. La sceneggiatura è quasi fantascientifica e cerca di riflettere la decadenza dei valori morali della nostra società. Anche la critica alla tecnologia e all’uso che ne facciamo è centrale nell’opera. In altre parole, Mike Myers è riuscito a crearsi una serie televisiva in cui dice sempre quello che pensa in molte circostanze. Una sorta di linea poetica dell’uomo contemporaneo, in salsa cinematografica.

