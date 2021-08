In molte occasioni noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trattato alcune fra le monete più ricercate da collezionisti e numismatici. Ci siamo cimentati nell’analisi non solo di euro rari, ma anche di preziosissime monete del vecchio conio, come queste 50 lire del 1958. In questo articolo, invece, scopriremo una serie di monete in euro davvero bellissime e che hanno una forte componente mistica.

Molti desiderano queste monete di San Marino perché in futuro potrebbero valere tantissimo

La Repubblica di San Marino nel 2018 ha inaugurato questa serie di monete da 5 euro molto particolari, dedicate ai segni zodiacali. La prima moneta emessa è quella che riporta l’Ariete, segno di fuoco e prima costellazione dello Zodiaco. Nella seconda, invece, vi è la rappresentazione del Toro, segno di terra.

Nel 2019 se ne aggiungono altre quattro. Sul rovescio della terza moneta troviamo il segno d’aria dei Gemelli e terza costellazione dello Zodiaco. Sulla quarta moneta troviamo la quarta costellazione, ossia il Cancro. Nella quinta e sesta moneta troviamo rispettivamente il segno del Leone e quello della Vergine, rappresentata con foglie di vite tra i capelli.

Altrettanto affascinanti le emissioni del 2020 con le monete della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario, rispettivamente settima, ottava e nona costellazione dello Zodiaco.

L’uscita delle ultime tre monete, prevista per il 27 Agosto 2021, è già attesissima da tutti gli appassionati. Chiudono il cerchio, quindi, le monete con la decima, undicesima e dodicesima costellazione, ossia Capricorno, Acquario e Pesci.

Una faccia comune

Il dritto di tutte le monete è comune. Al centro vi è la raffigurazione del Sole, delimitato dalla rappresentazione delle fasi lunari. Intorno al Sole vi gravitano Tre Penne, simbolo della Repubblica di San Marino. In un altro cerchio interno vi è l’iscrizione “REPUBBLICA DI SAN MARINO”, con inciso in basso il nome dell’autrice Annalisa Masini. Nell’ultimo cerchio esterno vi sono rappresentati tutti i segni stilizzati dello Zodiaco.

Tiratura e valore

Abbiamo visto, quindi, che molti desiderano queste monete di San Marino, perché in futuro potrebbero valere tantissimo. Ogni moneta, infatti, ha una tiratura di 16.000 pezzi.

Con le ultime tre monete ancora da emettere, il cofanetto con all’interno le prime 9 monete ha un valore di circa 90 Euro. Dopo il 27 agosto, con la collezione al completo, molto probabilmente vedremo il prezzo attestarsi su 120-150 Euro.

Non è escluso che in futuro, fra qualche anno, il loro valore potrebbe aumentare ancora di più.

