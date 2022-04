È ufficialmente arrivato il momento dell’anno in cui amiamo abbellire i balconi e i giardini con piante e fiori. In molti di noi adorano tenere vasi di erbe aromatiche a portata di mano. In questo modo possiamo avere gli ingredienti per cucinare a disposizione ed un profumo nell’aria. Rosmarino, lavanda e menta sono tra le erbe più diffuse, ma ne esistono molte altre. Oggi vogliamo vedere una pianta aromatica ornamentale che è sempre più presente nelle nostre case. Perché questa pianta, sempre più amata dagli italiani, avrebbe anche un potere portafortuna.

Una tradizione mediterranea

Una delle piante più presenti nella cucina mediterranea è di certo il basilico. Questa erba è indispensabile per preparare piatti tipici, dalla ratatouille al pesto, dalla pizza alla pasta al forno. Dobbiamo dire che esistono decine di tipi di basilico. Quello che è più noto e diffuso è di certo quello genovese, dalle foglie grandi e concave, perfetto per fare il pesto. Questo basilico ha un fortissimo profumo che si libera nell’aria. Ma non esiste solo il basilico genovese, esistono anche quello crespo, quello messicano e quello tailandese. Oggi però vogliamo parlare di quello greco, sempre più diffuso ed amato nel nostro Paese.

Questa pianta sempre più amata dagli italiani non solo ha un profumo inebriante ma potrebbe tenere lontano le energie negative

Questa varietà di erba aromatica è caratterizzata da foglie più piccole e di colore chiaro. Le foglie sono più sottili e allungate e si presentano più fitte. E il sapore è più dolce e meno pungente. Questa pianta sopravvive anche a temperature più basse e può essere usata per decorare e dare sapore ai nostri piatti. Ma questa pianta è tradizionalmente usata anche per altri scopi, meno conosciuti ma altrettanto interessanti.

Il basilico greco è sempre presente nelle chiese e nei santuari della Grecia, spesso a fianco di statue e icone. Si usa donare questa pianta come voto al santo o alla Vergine e per abbellire gli ambienti sacri. Oltre a ciò, si crede anche che questa pianta profumata possa tenere alla larga le energie negative e possa dare protezione. La prossima volta che vediamo del basilico greco al mercato possiamo comprarlo e aggiungerlo alla nostra collezione, per aggiungere profumo e fortuna alla nostra vita.

Lettura consigliata

Altro che Ficus Benjamin e tronchetti, è questa la pianta perfetta e facile da tenere