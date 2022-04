La primavera è il momento ideale per dedicarsi al giardino e ai balconi. In molti avranno già acquistato delle nuove piante da mettere a dimora e tanti altri si staranno preparando a farlo.

Quando si comprano delle piante o dei fiori è importante valutare attentamente le necessità di ognuna. Infatti non sono tutte uguali e alcune avranno bisogno di più cure rispetto ad altre. Se si ha poco tempo per irrigare sarà bene scegliere esemplari che non temono la siccità. Allo stesso modo se si ha poco spazio meglio optare per piante da vaso come, ad esempio, il limone.

In alcuni cortili, poi, sono presenti dei muretti che potrebbero diventare protagonisti del paesaggio utilizzando le piante giuste.

Infatti, esistono alcune piante capaci di crescere e prosperare anche in condizioni particolarmente difficili.

Oggi si tratterà di tre piante, due perfette per muretti in ombra e una per quelli più soleggiati.

Il sedum e il timo saranno ottime coperture di muretti ombreggiati mentre l’aubretia al sole.

Si consiglia di metterle a dimora inserendo sul fondo della buca della ghiaia per aumentare il drenaggio. Il periodo ideale per procedere è all’inizio dell’autunno ma anche la primavera andrà bene.

Non basilico e rosmarino ma i fiori di questa pianta aromatica sono i migliori per abbellire e profumare i muretti del giardino

La prima pianta di cui si tratterà è il timo, molto bella da vedere ma anche utilissima in cucina. Una delle piante aromatiche più apprezzate insieme al basilico, al rosmarino e al prezzemolo.

Fiorisce tra maggio e agosto ed è davvero molto resistente sia al freddo che al vento. Si può seminare in primavera procedendo con irrigazioni fino a quando non sarà germinato.

Durante la stagione estiva, in mancanza di pioggia, sarà bene ricordarsi di annaffiare regolarmente. Attenzione, però, ai ristagni di acqua che potrebbero esserle fatali.

In cucina il timo potrà essere utilizzato sia fresco che secco per insaporire piatti deliziosi.

Sedum

La seconda pianta che si andrà a vedere è il sedum, facilmente reperibile in un vivaio specializzato. Perfetto per essere collocato sui muretti anche nel Nord Italia dal momento che non teme il freddo né il vento salmastro.

I fiori sono di colore bianco o giallo e si apriranno tra la fine della primavera e l’estate.

Sono piante che crescono anche spontaneamente lungo i muretti abbandonati, questo ci fa capire quanto siano resistenti.

Non sarà necessario procedere con annaffiature frequenti dal momento che saranno in grado di accumulare acqua durante le piogge.

La regola generale da seguire è meglio trascurare il sedum che affannarsi eccessivamente nel curarlo.

Aubretia

L’ultima delle tre piante perfette per essere sistemate sui muretti è l’aubretia. Andrà posizionata in un luogo soleggiato e ci delizierà nel periodo estivo con i suoi fiorellini molto colorati.

Come le altre non necessita di particolari cure o concimazioni e si allargherà molto rapidamente.

Le annaffiature non dovranno essere abbondanti, oltre ai marciumi radicali la pianta svilupperà moltissime foglie al posto dei fiori.

Se si ritiene opportuno, poi, si potrà utilizzare del concime per stimolare la fioritura.

Quindi, non basilico e rosmarino ma ecco i fiori che abbelliranno i muretti del nostro giardino.

