Davvero buoni questi involtini di carne alla siciliana che sembrano gourmet ma sono facilissimi da fare per una cena veloce e golosa

Gli involtini sono piccoli bocconcini ripieni che possiamo realizzare con qualsiasi ingrediente, dalla carne, al pesce, alla verdura. La caratteristica che li rende un secondo piatto particolarmente apprezzato è il loro cuore morbido e spesso filante, a contrasto con un esterno più croccante. Questi piccoli rotolini avvolti su stessi sono presenti nei menu di tante regioni italiane, proposti come piatto tipico in un tripudio di ghiotte varietà. Quella che conosceremo nell’articolo di oggi, perfetta per l’home made, spopola nell’assolata Sicilia e in particolare nella zona del messinese.

Qui, il menu di terra si arricchisce di squisiti involtini di carne di vitello tenerissima, profumati con aglio e prezzemolo e impreziositi con caciocavallo del luogo. Di questa ricetta manterremo l’inconfondibile DNA ma renderemo il ripieno più gourmet, senza complicare la preparazione e per un successo assicurato.

Ingredienti

Per 2-4 persone:

250 g di carne di vitello per involtini, tagliata molto sottile;

200 g di pane raffermo;

3-4 cucchiai di granella di pistacchio;

1 spicchio d’aglio;

1 ciuffo di prezzemolo;

3 cucchiai di parmigiano grattugiato;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

150 g di bresaola tagliata sottile;

150 g di caciocavallo siciliano fresco.

Iniziamo sciacquando il ciuffo di prezzemolo, del quale potremmo utilizzare anche i gambi, e pelando lo spicchio d’aglio. Poi, inseriamo questi due ingredienti all’interno di un frullatore, aggiungiamo il sale a piacere, il parmigiano grattugiato e il pane raffermo. Frulliamo a intermittenza per qualche secondo e ricaviamo così un pangrattato molto gustoso ma grossolano. A questo dobbiamo aggiungere la granella di pistacchi e dare un’ultima frullata. Dopo, dividiamo a metà ogni fettina di carne in modo da semplificare l’operazione di avvolgimento e rendere anche più facile la chiusura. Tagliamo a tocchetti piccolini il caciocavallo fresco e dividiamo a metà anche le fettine di bresaola.

A questo punto, passiamo ogni fettina prima nell’olio leggermente salato e poi nel nostro pangrattato. Farciamo con la bresaola e al centro disponiamo un pezzetto di caciocavallo e un altro po’ di pangrattato. Chiudiamo la fettina sollevando i bordi e arrotolandola su sé stessa per creare un piccolo involtino. Una volta pronto infilziamolo con un apposito stecchino per spiedini e procediamo così fino all’esaurimento della carne. Infine, cuociamo in padella rovente 5-6 minuti per lato oppure in forno ventilato a 180 gradi per 15 minuti, girandoli a metà cottura.

Allora, seguendo questa semplice ricetta chiunque ci dirà che sono davvero buoni questi involtini di carne alla siciliana con qualche piccola variazione per renderli ancora più ghiotti.

