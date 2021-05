Le piante grasse hanno un vasto pubblico di affezionati. Forse perché sono in grado di sopravvivere anche con pochissime cure. Forse anche per i loro colori e forme originali. Esiste ad esempio questa pianta grassa che ci invidieranno tutti e che produce delle foglie adorabili che somigliano a dei piccoli coniglietti. Si tratta di una pianta piuttosto rara, ma comunque reperibile perché resa popolare dai social. Vediamo di che pianta si tratta, dove trovarla e come curarla.

La famosa piantina grassa a forma di coniglio

Questa pianta grassa rimane generalmente di piccole dimensioni. Forma queste protuberanze ricoperto da un involucro. Una volta secco, dalla sua estremità emergerà la nostra piantina verde. Creerà una forma tondeggiante da cui fuoriescono 2 foglie allungate. Ecco perché dicono che questa pianta grassa che ci invidieranno tutti produce delle foglie adorabili che somigliano a dei piccoli coniglietti. Non solo, ma queste ultime sono ricoperte da delle minuscole palline trasparenti che contengono acqua. Queste luccicano appena vengono toccati dal sole. A una certa distanza sembrano anche delle orecchiette pelose. Il nome di questa originale piantina è Monilaria Obconica.

Dove trovare la Monilaria Obconica

Come accennato, la Monilaria Oconica è una pianta rara. È infatti originaria del Sud Africa, dove cresce su delle colline di quarzo. Nonostante la sua specificità, possiamo facilmente acquistarla on line sotto forma di seme. Dopo che la nostra piantina sarà cresciuta però, avremo anche la possibilità di riprodurla. Semplicemente tagliamo uno stelo con delle foglie e piantiamolo in un altro vaso. Data la rarità di questa pianta e gli sguardi che riesce ad attirare, potremmo anche pensare di rivenderle guadagnando qualcosina per noi.

Come coltivare questa pianta grassa

La Monilaria Obconica è una piantina mediamente facile da coltivare. Cresce soprattutto durante l’inverno entra in uno stato dormiente durante l’estate. E proprio in questo periodo che dobbiamo innaffiarla il meno possibile. Durante l’inverno invece ha bisogno di un apporto regolare d’acqua. Come sempre, assicuriamoci che questa non ristagni nel terreno marcendo le radici. Non apprezza particolarmente il sole diretto, ma predilige le zone per lo più ombreggiate e né troppo calde né troppo fredde. Non è necessario travasarla con frequenza dal momento che cresce comodamente nello stesso vaso anche per diversi anni.