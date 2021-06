Molti di noi amano arredare la propria casa con piante d’appartamento. È uno dei modi migliori per rendere i nostri spazi unici, colorati e pieni di vita. Ma se ci siamo stufati delle solite piante che ormai vediamo ovunque, perché non puntare su una pianta strana e originale, che certamente saprà stupire i nostri ospiti e i nostri amici? C’è una pianta che fa esattamente al caso nostro. Questa pianta dalle foglie arricciate a spirale farà un figurone nel nostro salotto.

Adottiamo una pianta cavatappi

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma di quale pianta stiamo parlando? Si tratta della Albuca spiralis, anche chiamata pianta cavatappi. È poco conosciuta ma assolutamente spettacolare, oltre ad essere molto robusta e facile da curare. Questa pianta dalle foglie arricciate a spirale farà un figurone nel nostro salotto. Ma conosciamo meglio questa piantina originale e curiosissima.

Questa pianta dalle foglie arricciate a spirale farà un figurone nel nostro salotto

La pianta cavatappi assomiglia a una succulenta, ma in realtà fa parte della famiglia Asparagaceae, la stessa dei comuni asparagi. Non necessita di particolari cure ma non ama un’esposizione al sole troppo prolungata e ha bisogno di un terreno ben drenato. Starà benissimo su un davanzale o su una scrivania, a patto di ricevere abbastanza luce durante la giornata. Non resiste bene al freddo. Durante la stagione estiva le sue foglie seccano e cadono, per poi ricomparire dal bulbo l’autunno successivo. Durante i mesi più caldi non è necessario bagnarla, altrimenti rischieremmo di far marcire il bulbo.

Insolitamente, l’Albuca fiorisce quando le giornate sono più corte, dunque d’inverno. I suoi fiori sono piccoli e di colore giallo o bianco. Certamente questa pianta così particolare saprà dare allegria alla nostra casa.

Se amiamo le piante strane, perché non adottare una di queste piante grasse dalle foglie trasparenti che sembrano tante biglie di vetro?