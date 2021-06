Per avere sopracciglia uniformi, spesse e del giusto volume ci vuole un po’ di impegno. L’importante è che si proceda con calma e precisione perché basta strappare il pelo sbagliato per creare un buco. Di conseguenza le sopracciglia appariranno asimmetriche, e anche il nostro sguardo sembrerà diverso.

In questo articolo della sezione moda e beauty, noi di ProiezionidiBorsa come le nostre sopracciglia saranno stupende e uniformi se seguiamo con attenzione questi passaggi.

Ad ogni arco i propri strumenti di bellezza

Prima di poter riempire le sopracciglia bisogna scegliere che tipo di arco si desidera ricreare nel proprio volto. Successivamente è molto importante scegliere i prodotti giusti e adattabili al tipo di effetto che si vuole ottenere.

Se si desidera avere delle sopracciglia molto definite si potrà utilizzare una matita per sopracciglia. L’unica accortezza che bisogna mettere in pratica riguarda il tono. Nello specifico si dovrà guardare il colore dei propri capelli e scegliere il colore che corrisponde meglio alla propria tonalità.

Se invece si preferisce un effetto molto naturale ed un arco dalla forma più credibile si potrà utilizzare anche un micro-liner con pigmenti, in grado di eseguire tratti molto simili ai peli delle sopracciglia.

Gel ed effetto 3D

Tra i tanti prodotti beauty che si possono utilizzare, un’altra scelta interessante è il gel trasparente. Dopo aver pettinato con cura le sopracciglia sia verso l’alto che verso l’esterno si potrà applicare questo gel con l’aiuto di un pettinino e attendere che si asciughi. Se, poi, si vuole ottenere un effetto ancora più definito, uno sguardo più ampio e alzato, è ora di passare all’illuminante. A volte è solo questione di zone luci e zone ombre per determinare uno sguardo più allungato o per far sembrare gli occhi più grandi.

Tutti sappiamo quanto siano importanti le sopracciglia per incorniciare il volto e per avere lineamenti del viso più armoniosi.

Spesso le sopracciglia sono sottili ma questo non è soltanto dovuto alla genetica. Infatti, alcune volte, ci sono una serie di fattori che possono incidere sulla diramazione del pelo. Stress, dermatiti, eczemi, sbalzi ormonali sono solo alcuni degli esempi che determinano sopracciglia più rade. Per avere delle sopracciglia più consistenti si potrà procedere alla famosa tecnica dello stipple and sweep, pettinando le sopracciglia con un gel colorato e pigmentato.

Matita per sopracciglia, micro-liner, gel trasparente o pigmentato, trucco e illuminante: le nostre sopracciglia saranno stupende e uniformi se seguiamo con attenzione questi passaggi.

