Questa pianta da balcone e giardino è odiata dalle zanzare, peggio dell’aglio per i vampiri

L’estate arriva domani e si porta in dote, oltre al sole, anche le zanzare, inevitabile tassa da pagare. Tutti cercano rimedi per evitare le punture. O, almeno, per limitarle al massimo. La natura, da questo punto di vista, ci dà una mano. Ad esempio, con questa pianta che è odiata dalle zanzare e che va bene per il nostro balcone

Che noia, che barba, direbbe la mitica Sandra Mondaini davanti all’invasione estiva delle zanzare. Che, puntuale come le tasse da pagare, arriva inesorabile a turbare le nostre serate estive. Per non parlare delle notti, con quel ronzio nell’orecchio che ti fa svegliare o dormire disturbato.

Occorre trovare una soluzione e, da questo punto di vista, i rimedi naturali sono davvero molti. Non tutti efficaci alla stessa maniera, ma questo dipende anche un po’ dalle varie situazioni. Le piante, da questo punto di vista, ci danno una grossa mano per tenere a bada questi insetti fastidiosi. Che mettono a dura prova il nostro amore per gli animali. Per fortuna, questa pianta da balcone e giardino è odiata dalle zanzare.

Ci sono tanti rimedi casalinghi per tenerle fuori e anche la dieta è importante

Prima di parlare della pianta odiata dalle zanzare, possiamo ricordare che anche quello che mangiamo potrebbe rivelarsi una buona soluzione per tenerle lontane. Esiste, infatti, una dieta antizanzare che dovremmo tenere in considerazione se siamo soliti essere punti da loro.

Esiste anche un micidiale trucco casalingo che tiene lontane non solo le fatidiche zanzare, ma anche le api e le vespe. Infatti, non tutti sanno che il caffè, se bruciato, fa da deterrente e le tiene lontane. Insomma, con uno ne scacci tre.

Questa pianta da balcone e giardino è odiata dalle zanzare. Non farne a meno

Anche le piante sono un bel rimedio per tenerle lontane. Ce ne sono diverse, come la Calendula, la Menta, la Lavanda, il Rosmarino, la Citronella. Per dire, avere sul balcone una schiera di questi vasetti è come allestire un esercito pronto a difenderci. E chi è il generale di questa truppa?

Si tratta del Damasquino che, pochi lo sanno, viene usato proprio per la produzione di antizanzare. Tra l’altro, ha delle foglie talmente belle che servono per fare degli angoli particolarmente suggestivi. Le sue foglie hanno un color lavanda e i suoi fiori, piccoli, possono essere di vari colori. Ce ne sono blu, rosa, viola, bianchi, lilla. Hanno bisogno di acqua costante, soprattutto d’estate.