Come tenere lontane vespe, api, zanzare e formiche da casa nostra con questo micidiale trucco casalingo che le fa fuggire subito

Con l’arrivo dell’estate ecco che si presentano, in casa, degli ospiti sgraditi. Ovvero, lasci aperta la finestra e volano dentro api, vespe, zanzare. E, sul pavimento, ecco le formiche. Ci sono tanti rimedi, più o meno efficaci, ma nessuno batte questo, ereditato dalla nonna, che le fa scappare via in un batter d’occhio e che pochi conoscono

Che bello, l’estate è ormai alle porte, con il suo carico di vacanze, sole, relax, evasione, rigenerazione. Un periodo atteso, bramato da tanti e che, finalmente, arriverà dando gioia a tanti italiani, pronti a partire per le sospirate ferie. Peccato che, in questa stagione, non rappresenti solo riposo, ma anche una bella arrabbiatura continua.

Infatti, già da qualche giorno, le nostre case sono visitate da ospiti indesiderati, che, puntuali, si presentano a darci fastidio, ad ogni ora del giorno e della notte. Costringendoci ad una difesa accanita per difendere il nostro territorio. Come tenere lontane vespe, api, zanzare e formiche da casa, infatti, è la battaglia quotidiana che da qui alla fine della stagione dobbiamo combattere, pena l’esaurimento nervoso.

Benedetta Rossi usa questi rimedi

Ognuno, negli anni, ha adottato le proprie forme di difesa, spesso molto utili. Ad esempio, Benedetta Rossi, sul suo sito Fatto in casa da Benedetta, ha messo a disposizione una serie di rimedi contro le zanzare. Ad esempio, le usa delle candele aromatizzate, in particolare di limone e lavanda.

Come sappiamo, esistono anche delle piante che terrebbero lontane le zanzare. Non a caso, sui balconi di molte case si vedono quelle di menta e basilico, che sono una barriera perfetta contro le zanzare. E chi ha i giardini, non a caso, mette casette per i pipistrelli proprio perché golosi di zanzare.

Per le formiche, Alessandro Di Pietro ha suggerito questo trucco davvero molto utile

Anche contro le formiche si sprecano i rimedi. In particolare, per non farle entrare nelle dispense, dove vanno a caccia di cibo. Ebbene, Alessandro Di Pietro, esperto nei rimedi in casa, suggerisce di mettere, vicino agli alimenti di cui vanno ghiotte, dei rametti di basilico e lavanda.

Meglio ancora sarebbe tamponare, dove ci sono buchini nei muri, dei pezzettini di canfora, utile per il respingimento. Esiste, però, un rimedio che possa, da solo, tenere api, vespe, zanzare e formiche fuori da casa? Ebbene sì

Come tenere lontane vespe, api, zanzare e formiche da casa. Questo rimedio è incredibile

Per tenere lontane in un solo colpo, vespe, api, zanzare e formiche da casa, il rimedio lo avete in dispensa. Si tratta del caffè. Non ce n’è, infatti, come bruciare la sua polvere per fare un deterrente che le fa scappare tutte. Dovremo metterla in un piccolo contenitore ignifugo, ad esempio, in un portacenere e darle fuoco.

Meglio ancora se dovessimo aggiungere anche una goccia di limone che rende ancora più sgradito l’aroma per loro. Mettiamo il tutto, come faremmo con degli zampironi, nei punti strategici della casa. E il gioco è fatto.