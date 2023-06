Da qualche mese ERG può essere annoverato tra le azioni in bilico tra accelerazione ribassista e ripresa del rialzo. Da inizio anno, infatti, si stanno muovendo in un ampio range compreso tra i livelli 25 € e 28 €. Nulla a che vedere con i forti movimenti sia al rialzo che al ribasso che da sempre caratterizzano ERG.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo ERG presenta una forte sottovalutazione. Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, infatti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati e sono tra i più elevati della Borsa valori. Inoltre, l’attività dell’azienda è particolarmente redditizia.

Negli ultimi 4 mesi, poi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società. Mentre, nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del titolo hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Dal punto di vista delle raccomandazioni, la maggior parte degli analisti raccomanda Buy o Overweight sul titolo. Inoltre, il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente ed esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Passando ai punti deboli, registriamo che le azioni ERG hanno una valutazione elevata se si utilizza il metodo dei multipli di mercato. Ad esempio, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Uno dei principali punti deboli del gruppo, però, è la sua situazione finanziaria.

Azioni in bilico tra accelerazione ribassista e ripresa del rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 19 giugno a quota 26,42 €, in ribasso dell’1,20% rispetto alla seduta precedente.

La chiusura dell’ultima seduta ha registrato una rottura millimetrica del supporto in area 26,43 €. Tutto, quindi, è ancora possibile.

Un recupero immediato del livello appena rotto potrebbe favorire una ripresa del rialzo che, però, potrebbe essere duraturo solo nel caso di una chiusura giornaliera superiore ai 28 €.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 25 €. In questo caso il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario riportato in figura.

