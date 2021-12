Sono queste le coppie perfette che secondo l’oroscopo faranno faville nel 2022

Se anche il 2021 è stato un anno disastroso dal punto di vista delle relazioni, basterà solo avere fiducia nel 2022. Che si tratti di amicizie, rapporti amorosi, tra coinquilini o tra colleghi non importa, le stelle hanno una risposta per tutti noi. Ci basterà allora sapere quali sono i segni zodiacali con i quali siamo destinati ad avere una maggiore affinità per evitare di sprecare energie. Vediamo insieme il motivo per cui sono proprio queste le coppie perfette che secondo l’oroscopo faranno faville nel 2022.

Ariete, toro e gemelli

L’Ariete è di sicuro un segno determinato al quale non manca l’autostima, ancora di più durante questo 2022. Proprio per questo sarà importante circondarsi delle persone giuste, che possano condividere lo stesso tipo di energia: da questo punto di vista sarà possibile trovare tanti punti in comune con Leone, Gemelli, Toro e Pesci. Per il lavoro, invece, non sbaglieremo mai a fare coppia con qualche Vergine o Acquario, mentre dovremo sempre evitare i Capricorno.

Per il Toro, al contrario, il 2022 sarà un anno di dubbi ed ostacoli che andranno superati con la giusta compagnia. L’essere sempre aperti al confronto e al mettersi in discussione ci permetterà di avere un ottimo rapporto con i segni del Cancro, della Vergine e del Sagittario. Mentre a lavoro potremo intraprendere un rapporto sempre burrascoso ma proficuo con Capricorno e Acquario.

I Gemelli invece passeranno il 2022 con molta calma e tranquillità, riscoprendo un lato più responsabile e tranquillo. Bilancia e Capricorno saranno i nostri colleghi preferiti, soprattutto il secondo potrà esserci di grande aiuto insegnandoci tanto, se gliene daremo la possibilità.

Per quanto riguarda il Cancro, non c’è segno zodiacale che non amerà di più nel 2022 se non quello dei Pesci. Chi appartiene a questo segno ci farà pensare di aver trovato la nostra anima gemella, un compagno prezioso e sincero come non mai. Allo stesso modo, sarà nostro compito aiutare e assistere Toro e Scorpione, che avranno molto bisogno di noi.

Per finire, per il Leone quest’anno si prospetta davvero lungo e difficile. Le sfide e i malumori saranno tanti, proprio per questo motivo avremo bisogno di amici sicuri e determinati. Ariete, Scorpione e Capricorno potranno darci quella mano di cui abbiamo bisogno in quasi tutti gli aspetti della nostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, invece, saranno Bilancia e Vergine ad aiutarci sapendo come alleggerire il nostro peso.

