L’estate si avvicina e con essa la voglia di viaggiare. Le persone si dividono tra mare e montagna in base alle proprie preferenze. Quella che vogliamo proporre oggi è una località che si trova su uno dei laghi più belli d’Italia. Questa meta italiana da sogno è ancora poco conosciuta ma è perfetta per chi cerca acque limpide e natura lussureggiante senza andare al mare.

Arona

Sulla sponda occidentale del Lago Maggiore si trova questo borgo stupendo della provincia di Novara. Arona è perfetta per chi cerca turismo sostenibile, a contatto con la natura e non vuole rinunciare all’arte e alla tradizione enogastronomica. Arona vanta reperti archeologici risalenti al XVIII secolo a.C e testimonianze archeologiche del periodo golasecchiano, preistorico e romano. Fino al XVIII secolo questa città rimase nelle mani della famiglia Borromeo. Il borgo venne dichiarato ufficialmente città nel 1744 da Carlo Emanuele III di Savoia e rimase sotto il loro dominio fino all’Unità d’Italia.

Cosa visitare

Questa meta italiana da sogno è ancora poco conosciuta ma è perfetta per chi cerca acque limpide e natura lussureggiante senza andare al mare. Infatti, se il tempo atmosferico è favorevole, non possiamo farci mancare una passeggiata sul lungolago intitolato ai caduti di Nassirya. I colori del lago contornati dal verde degli alberi e dal colore vivace dei fiori che troviamo nelle numerose aiuole ci conquisteranno.

Inoltre, troveremo panchine per sostare ed ammirare il paesaggio, fontane e numerosi punti di ristoro come bar, pub e ristoranti. Dal lungolago è possibile ammirare la Rocca d’Angera che si trova sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Il centro storico di Arona culmina in piazza San Graziano, la piazza centrale del borgo. In questa piazza sorge la Chiesa dei Santi Martiri di origine medievale. E infine, non può mancare una tappa in Piazza del Popolo che si affaccia sul lago regalandoci una vista incantevole. Qui troveremo i locali più modaioli del borgo nei quali concedersi un aperitivo è d’obbligo.

Come raggiungere Arona

Per arrivare ad Arona in automobile dobbiamo prendere l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce prendendo l’uscita Arona. Possiamo raggiungere la città anche con il treno prendendo la linea Milano-Domodossola e scendendo alla stazione di Arona. E infine, Arona si trova ad appena una ventina di chilometri dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Approfondimento

Chi vuole spendere poco per una vacanza da sogno deve scegliere questa meravigliosa isola incastonata nel Mediterraneo.