Non molti conoscono questo fiore giallo con foglie verdi brillanti e che sembra quasi artificiale. Si tratta dell’Allamanda una specie appartenente a una grande famiglia di piante rampicanti. La pianta necessita di poche cure e conserva il suo aspetto per molti mesi all’anno. Questa meravigliosa pianta così perfetta da sembrare finta abbellirà straordinarie aiuole e muretti e impreziosirà pergolati e vialetti. Scegliere proprio l’Allamanda per il giardino è una scelta vincente per tutte queste ragioni.

Come coltivare l’Allamanda e perché scegliere questo proprio fiore

La grande famiglia dell’Allamanda comprende diversi fiori con colorazioni differenti. La specie più comune regala un fiore giallo a 5 punte, ma esistono anche fiori viola, bianchi, rosa e altri sfumati. A rendere quasi artificiale la pianta è la foglia a punta verde brillante e molto lucida. Predilige posizioni abbastanza soleggiate per metà della giornata ed è preferibile non collocarla in ambienti in cui la temperatura scende sotto i 10 gradi.

Predilige un terreno acido e ricco di organico ma bene drenante. Fiorisce per tutta la primavera e l’autunno. In estate e primavera occorre irrigarla costantemente, mentre in autunno e inverno basterà una sola annaffiatura a settimana. Per godere di splendide fioriture suggeriamo di effettuare una concimazione ogni 20 giorni con concimi liquidi disciolti nell’acqua d’irrigazione.

Le foglie di questa pianta ricordano molto l’oleandro. Esse sono infatti lucide e lanceolate e crescono su fusti alti almeno un metro e mezzo. Il fiore è campanulato e di colore giallo oro che lascia spazio prima ai frutti e poi ai semi. Questi cadono sul terreno con il vento e offrono alla pianta il modo di diventare sempre più grande e bella.

È possibile coltivare la pianta anche in vaso sul balcone ma consigliamo di scegliere le caratteristiche fioriture principalmente per abbellire pergolati e muri di cinta. Gli unici due nemici dell’Allamanda sono la cocciniglia farinosa e il ragnetto rosso. Ma per proteggere la pianta dall’azione di questi minuscoli insetti consigliamo di seguire quanto riportato in questa precedente guida di coltivazione.