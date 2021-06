Per tutti gli amanti dei viaggi e dei bei panorami, delle spiagge e della natura, le isole greche sono i posti migliori da visitare. Tra queste, esiste un luogo suggestivo e che un tempo servì ai rifugiati di Creta di proteggersi dai pirati. Oggi invece, offre ai turisti di tutto il mondo pace e relax.

Si tratta dell’Isola di Paros, una splendida componente dell’arcipelago delle Cicladi, nel Mar Egeo.

La splendida isola greca con spiagge spettacolari per una vacanza da sogno

Paros è la terza isola per dimensioni nell’Arcipelago delle Cicladi ed è conosciuta per le splendide spiagge sabbiose e le acque limpide del mare. Quest’isola è ricca di villaggi dalle classiche case bianche diffuse nelle isole greche. Quest’isola è molto amata sia dalle famiglie che dai giovani: infatti, è caratterizzata da un’eccitante vita notturna.

La costa dell’isola comprende ben 120 km di spiagge, per cui è decisamente la meta turistica adatta per gli amanti della spiaggia e del mare. Ma non solo!

Sull’isola di Paros si possono svolgere molte altre attività, dalle immersioni, allo snorkeling, al windsurfing allo sci d’acqua. Inoltre, per gli amanti della natura, esistono molti percorsi di trekking per visitare l’entroterra dell’isola.

Cosa vedere a Paros

Paros, la splendida isola greca con spiagge spettacolari è perfetta per godere di una vacanza da sogno. Qui, non si potranno non visitare:

Parikiá: è la capitale dell’isola, nonché uno dei centri più vivi ed amati dell’isola. Qui si possono visitare la Basilica di Panaghia Katapoliani, il Museo Bizantino e il Museo Archeologico. Oppure, sempre da Parikiá partono diversi collegamenti marittimi con le altre isole dell’arcipelago.

Lefkes: è uno dei villaggi più suggestivi dell’isola, costruito in un anfiteatro naturale alle pendici del monte più alto dell’isola, il monte Aghion Pandon.

Naoussa: è il volto alla moda dell’isola, dove passeggiare tra negozietti chic e gustare deliziose cenette nei ristoranti del porto.

La valle delle farfalle: tra Parikia e Pounda, in questa valle si potranno ammirare le farfalle Callimorpha. Inoltre, qui si può godere di una splendida vegetazione che comprende platani, allori e ulivi dove le farfalle si riproducono.

La grotta di Antiparos: Antiparos è un’isola nei pressi di Paros dove si trova l’omonima e suggestiva grotta dove ammirare stalattiti e stalagmiti impressionanti.

Per concludere, l’isola di Paros è una delle mete da visitare almeno una volta nella vita, per una vacanza da sogno.