Figli e nipoti minorenni sono attratti dagli acquisti online di musica, abbigliamento streetwear, cibo da asporto, viaggi. Ma il regalo più desiderato, dopo lo smartphone, è sicuramente la carta di credito “evoluta”. Una carta che permette acquisti sicuri online, per esempio su Amazon, e che possa sostituire il denaro contante anche per piccoli acquisti.

Alcune carte uscite di recente possono sicuramente sostituire i conti correnti. Ecco oggi una piccola guida per sceglierla al meglio se dobbiamo fare un regalino a un minorenne. Per esempio, per festeggiare una Cresima.

Attenzione a funzioni, canoni e costi

Per scegliere una carta di credito prepagata da regalare a un minorenne, guardiamo innanzitutto le funzioni. Non servono quelle che permettono di fare bonifici. Oppure investimenti. Meglio quelle semplici che servono per caricare denaro, per prelevarlo e pagare online.

Non perdiamo di vista i costi: se l’apertura è gratuita oppure se ci sono dei canoni. Quasi tutte le carte sono gratuite, alcune prevedono dei costi se la giacenza supera una certa soglia: per esempio, oltre una giacenza supera i 2500 euro, si paga 1 euro al mese. Attenzione, dunque, al “monte” regali Cresima.

Finalmente una carta tutta sua

Ecco qual è il regalo utile che possiamo fare a figli e nipoti minorenni. Alcune carte si possono aprire anche a nome dei minorenni da 12 anni in su. Questa è una delle funzioni che piace di più. Finalmente una carta di credito tutta sua.

E funzionano senza costi di gestione per le ricariche, anzi sono utilizzabili per i programmi di cashback e si usano senza inserire il PIN.

Alcune carte non richiedono più di 8 minuti per l’apertura via telefono. Dobbiamo inviare un selfie e una foto dei documenti. In pochi giorni ci inviano la carta a domicilio.

Se vogliamo fare un regalo originale, possiamo scegliere carte di credito coloratissime oppure quelle realizzate in legno, per compensare il consumo di anidride carbonica. Per ogni nuova carta viene piantato un albero e si può seguire la sua crescita con un’app.