Il sudore è il peggior nemico di molti di noi durante la bella stagione, soprattutto se siamo costretti a indossare gli stessi abiti per la maggior parte della giornata senza la possibilità di cambiarci. Ed è qui che entrano in gioco gli indispensabili deodoranti. Ne esistono a centinaia sul mercato, ma se siamo stufi di spendere soldi per prodotti più o meno efficaci, e che a volte possono addirittura risultare irritanti per la pelle, non rassegniamoci. C’è un modo per creare in casa in una mossa un deodorante economico, efficace, e 100% naturale. Basta utilizzare un’erba aromatica presente in tutte le cucine, una delle protagoniste della nostra tradizione culinaria.

Questa erba aromatica che abbiamo tutti in casa è miracolosa contro il sudore, ecco come usarla come deodorante naturale ed economico.

Un grande alleato dell’igiene personale

Ma di quale erba stiamo parlando? Dell’immancabile rosmarino. Proprio così: il rosmarino non è soltanto ingrediente indispensabile per condire innumerevoli piatti, dagli arrosti ai contorni, bensì anche un grande alleato per l’igiene personale. Il rosmarino, infatti, possiede proprietà antitraspiranti, e può fare la differenza tra delle ascelle puzzolenti e pestilenziali e delle ascelle fresche e pulite come appena uscite dalla doccia.

Come preparare un deodorante semplicissimo e veloce

Ma come trasformare il nostro rosmarino in deodorante? Il procedimento è semplicissimo: prepariamo un infuso facendo bollire l’acqua e mettendo a bagno delle foglie. Possiamo usare sia il rosmarino fresco che quello essiccato, anche se per una maggiore efficacia è consigliato quello fresco. Una volta pronto l’infuso, filtriamolo e lasciamolo raffreddare.

Potremo utilizzare un batuffolo di cotone o un dischetto struccante come applicatore. Bagniamo il batuffolo o il dischetto nell’infuso e passiamolo sotto le ascelle al mattino prima di uscire di casa. Non saremo mai più perseguitati dalla puzza di sudore!

