I nostri nonni dicevano che del cibo non si butta via niente. Questa regola oggi vale più di ogni altra. Nonostante i supermercati siano stracolmi di prodotti alimentari, è fondamentale sfruttare al meglio le risorse. Specialmente in vista di un risparmio per le nostre tasche.

I cibi freschi, poi, sono quelli che si prestano maggiormente alla creatività per ricette nuove e sorprendenti. In questo articolo, la Redazione di PdB propone una ricetta antispreco geniale che sfrutta le rimanenze di ortaggi e frutta. Ecco il segreto goloso e che fa bene alla salute per riutilizzare le bucce delle verdure per uno snack ipocalorico e croccante.

Cucinare con gli scarti

Per lungo tempo i grandi chef erano abituati a prendere la parte più bella e perfetta degli alimenti. Oggi questa abitudine è cambiata. A dar vita a grandi piatti non ci sono solo ingredienti costosi, bensì il meglio che terra e mare possano offrire.

Inoltre, pelle, buccia, torsoli, parti fibrose e filamentose, si possono riutilizzare. Si è scoperto che da quegli scarti emerge il sapore. Ecco che nascono meravigliosi risotti, pietanze succulente, brodi di bucce di formaggio etc. Basta saper individuare i sapori da accostare e esaltarli.

È ciò che faremo nella ricetta dei crackers di bucce delle verdure. Sarà più semplice per chi possiede un estrattore per succhi vegetali. Infatti, queste macchine eliminano nel processo le parti fibrose di frutta e verdura.

Ecco il segreto goloso e che fa bene alla salute per riutilizzare le bucce delle verdure per uno snack ipocalorico e croccante

Per fare i crackers si possono usare l’estrattore o il tritatutto. Per chi ha l’estrattore, si useranno gli scarti. Contrariamente, basterà triturare la buccia e altri scarti dalla verdura in un tritatutto.

I crackers sono un ottimo sostituto del pane, oppure per uno snack veloce e pratico da portare sempre con sé. La cottura e la preparazione sono semplicissime e richiedono poco tempo.

Questi sono gli ingredienti:

200 g di semi di lino;

2 cucchiai di lievito alimentare;

erbe aromatiche a piacimento;

60 g circa di fibre vegetali a piacere;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa, lasciamo i semi di lino in ammollo per una notte intera in una tazza di acqua. Il giorno dopo, inseriamo tutti gli ingredienti nel frullatore e li tritiamo. Il composto dovrà risultare abbastanza fine. Serviamoci di una placca da forno foderata per stendere in uno strato sottile i futuri crackers. Infine, accendiamo il forno statico a 130°C e cuociamo i crackers per 50 minuti. Procedere per altri 30 minuti a forno ventilato. Ricordiamo che la consistenza a fine cottura dovrà essere croccante.

