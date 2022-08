L’estate è sicuramente una delle stagioni più belle e ricche in assoluto. Le giornate soleggiate, le vacanze, il mare e i viaggi rendono questo periodo dell’anno unico e atteso. Ma ci sono, purtroppo, degli aspetti negativi anche in qualcosa di così bello. Sappiamo bene, infatti, che alcuni fastidi tipici della stagione estiva tornano alla carica ogni anno. E a volte sembra impossibile sbarazzarsene. Tra questi, senza alcuna ombra di dubbio, troviamo la presenza di zanzare che non vogliono saperne di allontanarsi dalle nostre case e, soprattutto, dai nostri balconi.

Per allontanare le zanzare dovremmo seguire sempre i consigli delle nonne e sfruttare al massimo ciò che la natura ci offre

Ci sono sicuramente diversi modi per allontanare le zanzare. E uno di questi riguarda l’utilizzo di prodotti chimici venduti sul mercato. Ma non tutti vogliono usare questa soluzione. E in tanti cercano dei rimedi naturali che possano avere la stessa efficacia. Lo smalto per le unghie, per esempio, può aiutarci a tenerle lontane riparando una zanzariera rotta. Ma se vogliamo andare alla radice del problema, allora il metodo migliore sarà quello di scegliere una pianta perfetta per questo tipo di situazione.

Pergolanium, ecco il geranio africano che ci aiuta a sbarazzarci una volta per tutte delle zanzare

La pianta che potrà essere la nostra maggiore alleata è piuttosto comune. Si tratta del geranio. In questo caso, però, dovremmo sceglierne una tipologia specifica. Si tratta del pergolanium, meglio conosciuto come geranio africano. Pianta raffinata ed elegante, non abbellirà solo il nostro balcone rendendolo invidiabile agli occhi di tutti i vicini. L’odore di questa pianta, infatti, sembra che tenga anche lontane le zanzare. Queste ultime, infatti, sentendone il profumo, dovrebbero provare un forte senso di repulsione, come se stessimo usando un repellente conosciuto quale la citronella.

Questa è l’elegantissima pianta per il balcone che tiene lontane le zanzare

Per far sì che il geranio africano possa fare il suo lavoro a dovere, dobbiamo ovviamente prendercene cura nel modo giusto. In primis, pensiamo a dove posizionare la pianta. Ricordiamo che necessiterà di un’esposizione al sole anche totale. E il clima dell’estate sarà ideale per farla crescere in modo rigoglioso. Il terreno dovrà sempre essere umido.

Non dimentichiamoci di annaffiarla

Per questo motivo, quindi, ricordiamoci di innaffiarla sempre, così da darle gli strumenti per crescere nel modo giusto. Dunque, ora sappiamo che questa è l’elegantissima pianta per il balcone che potrà aiutarci a sconfiggere le zanzare una volta per tutte. Allontanando questi fastidiosi insetti e abbellendo il nostro balcone, prenderemo due piccioni con una fava in modo semplicissimo.

